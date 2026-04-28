Σήμερα η Ετήσια Διάλεξη Ηλίας Κουσκουβέλης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το Ινστιτούτο Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Αμυντικών Αναλύσεων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, διοργανώνει την «Ετήσια Διάλεξη εις μνήμην Ηλία Κουσκουβέλη 2026», τιμώντας τη μνήμη και την παρακαταθήκη του αείμνηστου Καθηγητή και διαπρεπούς επιστήμονα. Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Απριλίου στις ώρα 11 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδρίων Καθηγητή Ηλία Ι. Κουσκουβέλη, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Φέτος, ως κεντρικός ομιλητής φιλοξενείται ο διακεκριμένος Καθηγητής Christopher Hill, ένας από τους πλέον διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες για τη συμβολή του στην Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής και στη μελέτη των Διεθνών Σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε μια περίοδο έντονης αστάθειας, που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενες πιέσεις στο διεθνές σύστημα γενικά και στην ευρωπαϊκή ήπειρο ειδικότερα, ο Καθηγητής Hill θα επανεξετάσει την έννοια του χάσματος δυνατοτήτων – προσδοκιών (capability–expectations gap), όπως την ανέπτυξε στην επιδραστική του μελέτη το 1993.

Η διάλεξή του, με τίτλο «The EU’s Capability-Expectations Gap in a Time of War», θα αναδείξει την εξέλιξη της έννοιας αυτής και τη χρησιμότητά της υπό τις σημερινές συνθήκες. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εξελίξεις μετά τον Φεβρουάριο του 2022, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση κλήθηκε να αντιμετωπίσει έναν μεγάλο πόλεμο στην ευρύτερη γειτονιά της, καθώς και στην αναζωπύρωση των κρίσεων στη Μέση Ανατολή. Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με τις πιέσεις στη διατλαντική συμμαχία και στη διεθνή πολιτική οικονομία, έχουν διαμορφώσει ένα ιδιαίτερα ασταθές περιβάλλον, στο οποίο οι προσδοκίες από την Ε.Ε. παραμένουν περιορισμένες, ενώ οι δυνατότητές της δοκιμάζονται.

Ο Καθηγητής Christopher Hill, MA, DPhil (Oxon), είναι Ομότιμος Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο University of Cambridge και Life Fellow του Sidney Sussex College. Από το 2007 είναι μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας. Τα πρώτα τριάντα χρόνια της ακαδημαϊκής του πορείας τα πέρασε στο London School of Economics and Political Science, όπου διετέλεσε Montague Burton Professor of International Relations (1991–2004). Από το 2004 έως το 2016 κατείχε την έδρα Sir Patrick Sheehy Professor of International Relations στο University of Cambridge. Είναι επίσης Senior Associate Professor στο SAIS Bologna, Johns Hopkins University.

Στις πρόσφατες δημοσιεύσεις του περιλαμβάνονται τα έργα Chatham House: The First Hundred Years (2026, συνεπιμέλεια), International Relations and the European Union (4η έκδοση, 2023, συνεπιμέλεια), The Future of British Foreign Policy (2019), Foreign Policy in the Twenty-First Century (2016) και The National Interest in Question (2013). Το ερευνητικό του έργο επικεντρώνεται στη διασύνδεση εσωτερικής και διεθνούς πολιτικής.

Η Ετήσια Διάλεξη Ηλίας Κουσκουβέλης θεσμοθετήθηκε με στόχο να τιμήσει τον Ηλία Κουσκουβέλη, ο οποίος άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα σε γενιές φοιτητών μέσα από τη διδασκαλία και την καθοδήγησή του. Υπήρξε καθοριστική μορφή για την εξωστρέφεια του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συνολικά, υπηρετώντας ως Πρόεδρος Τμήματος, Κοσμήτορας και Πρύτανης. Αποτέλεσε έναν από τους πρωτοπόρους στον χώρο των Διεθνών Σχέσεων στην Ελλάδα, με ερευνητικό έργο που εκτείνεται στη Θεωρία Διεθνών Σχέσεων, την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, την Πυρηνική Στρατηγική, τη Διαχείριση Κρίσεων και τη Λήψη Αποφάσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη του Θουκυδίδη και την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας και της Κύπρου.