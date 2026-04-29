ΠΑΟΚ μπορείς! Στο Μπιλμπάο για την ευρωπαϊκή κούπα παίζει απόψε ο “Δικέφαλος” – Τι ώρα και σε ποιο κανάλι θα δείτε τον τελικό
Intime
THESTIVAL TEAM
Την δική του ιστορία με χρυσά γράμματα θέλει να γράψει απόψε ο ΠΑΟΚ (21:00, ΕΡΤ ΣΠΟΡΤ 2) μέσα στην έδρα της Μπιλμπάο.
Ο “Δικέφαλος” θέλει να κρατήσει την διαφορά της πρώτης νίκης στο Παλατάκι με 79-73 και να φύγει με την κούπα από την Ισπανία.
Το γήπεδο αναμένεται να είναι κατάμεστο.
Να θυμίσουμε πως οι δύο ομάδες παίζουν για δεύτερη σερί χρονιά στον τελικό της διοργάνωσης. Πέρυσι η Μπιλμπάο κατάφερε να το κατακτήσει μέσα στο Παλατάκι, ενώ ο “δικέφαλος” μπορεί και θέλει να πάρει την ρεβάνς.