MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΤΑΔ: Ξεκινούν οι μελέτες αποκατάστασης και λειτουργίας του Κυβερνείου

ΕΤΑΔ
|
THESTIVAL TEAM

Στην επόμενη φάση μπαίνει το σημαντικό έργο αναβίωσης του πρώην Κυβερνείου Θεσσαλονίκης (Παλατάκι) από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) ΑΕ, θυγατρική του Υπερταμείου, με την ολοκλήρωση του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την μελέτη αποκατάστασης και λειτουργίας του εμβληματικού ακινήτου.

Ανάδοχος του έργου ανακηρύχτηκε η Ένωση Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – DELTA ENGINEERING Α.Ε. – ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.», η οποία αναλαμβάνει την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων μελετών και διοικητικών εγκρίσεων, που θα επιτρέψουν την πλήρη ωρίμαση και δημοπράτηση του κατασκευαστικού έργου. Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε σήμερα από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της ΕΤΑΔ, κυρία Ηρώ Χατζηγεωργίου και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Σαμαράς & Συνεργάτες, κ. Δημήτρη Σαμαρά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΤΑΔ, σε αυτό το στάδιο διαμορφώνεται η τελική εικόνα του έργου, καθώς καθορίζονται τόσο συνολικά όσο και ανά χώρο οι τελικές χρήσεις που θα δώσουν νέα ζωή στο διατηρητέο κτίριο. Οι απαιτούμενες μελέτες περιλαμβάνουν: ειδική αρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη, ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, περιβαλλοντική μελέτη, συγκοινωνιακή μελέτη, φυτοτεχνική μελέτη και υδραυλική μελέτη.

Υπενθυμίζεται, ότι τον Ιούνιο του 2024 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων, του Υπερταμείου και της ΕΤΑΔ, το οποίο προβλέπει την αποκατάσταση και αναβίωση του Κυβερνείου ως χώρου πολιτισμού συνεδρίων και εκδηλώσεων με δράσεις προσβάσιμες για όλους, καθώς και η δημιουργία μιας μόνιμης παρουσίας της Βουλής των Ελλήνων στη Θεσσαλονίκη.

Θεσσαλονίκη Κυβερνείο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

