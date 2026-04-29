Προσοχή! Βρέθηκε σαλμονέλα σε σκόνη αποξηραμένου βοτάνου – Ανακαλείται από την αγορά – Δείτε φωτο

Αποσύρονται από την αγορά παρτίδες συσκευασίας αποξηραμένου βότανου σε σκόνη (Moringa), προέλευσης Αιγύπτου, στο οποίο ανιχνεύτηκε ο παθογόνος μικροοργανισμός Salmonella spp, όπως ενημερώνει με ανακοίνωσή του ο ΕΦΕΤ.

Στην ανακοίνωσή του ο φορέας καλεί τους καταναλωτές που έχουν ήδη αγοράσει το προϊόν να μην το καταναλώσουν.

Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ

“Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής ενημερώθηκε μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), για τη διακίνηση στην ελληνική αγορά αποξηραμένου βότανου σε σκόνη (Moringa), προέλευσης Αιγύπτου, στο οποίο ανιχνεύτηκε ο παθογόνος μικροοργανισμός Salmonella spp.

Συγκεκριμένα πρόκειται για το προϊόν με ονομασία πώλησης ‘Bιολόγος Organic Moringa Powder Σκόνη ΜΟΡΙΝΓΚΑ’ σε συσκευασία των 100g, το οποίο διακινείται από την επιχείρηση ‘ΒΙΟΛΟΓΟΣ’. Η ανάκληση αφορά τις παρτίδες 232509, 192511 και 112603.

Η εταιρεία έχει ήδη ανακαλέσει το προϊόν από την εσωτερική αγορά, και βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Στην ιστοσελίδα https://bio-logos.com/news/ έχουν αναρτηθεί οδηγίες από την εταιρεία σχετικά με την επιστροφή του προϊόντος. Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί το προϊόν (φωτογραφίες κάτωθι) να μην το καταναλώσουν”.

Δείτε τη φωτογραφία που δημοσιεύει ο ΕΦΕΤ:

ΕΦΕΤ

