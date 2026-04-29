Απειλές Τραμπ: Τέρμα το καλό παιδί – Το Ιράν πρέπει να λογικευτεί σύντομα
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τετάρτη (29/04) το Ιράν να «συνέλθει γρήγορα», καθώς οι προσπάθειες της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης για τον τερματισμό των εχθροπραξιών φαίνεται να έχουν φτάσει σε αδιέξοδο.
«Το Ιράν δεν μπορεί να βρει το δρόμο του. Δεν ξέρουν πώς να υπογράψουν μια μη πυρηνική συμφωνία. Καλύτερα να λογικευτούν σύντομα!», έγραψε ο Αμερικανός ηγέτης στην πλατφόρμα του Truth Social, μαζί με μια εικόνα του στην οποία παρουσιάζεται να κρατά ένα όπλο με φόντο ένα βουνό στο οποίο γίνονται εκρήξεις, με τη λεζάντα «ΤΕΡΜΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΠΑΙΔΙ!»
