Συνάντηση Μητσοτάκη με Εμίρη του Κατάρ: Η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό όλων των χωρών του Κόλπου και υποστήριξε το Κατάρ κατά την επίθεση του Ιράν

Τη στάση που τήρησε η χώρα μας απέναντι στις χώρες του Κόλπου που δέχθηκαν επίθεση από το Ιράν τόνισε με έμφαση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Tamim bin Hamad Al Thani, με τον οποίο συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμπιστοσύνη του Κατάρ μέσω επενδύσεων στην ελληνική οικονομία, που -όπως είπε- έχει καταγράψει σημαντική πρόοδο.

«Η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό όλων των χωρών του Κόλπου και υποστήριξε τη χώρα σας απέναντι σε μια απρόκλητη επίθεση από το Ιράν» τόνισε με έμφαση ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Εκτιμώ τη δέσμευση του Κατάρ να επενδύσει στην Ελλάδα. Η οικονομία μας έχει καταγράψει σημαντική πρόοδο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια».

Από την πλευρά του ο Εμίρης του Κατάρ ευχαρίστησε τον κ. Μητσοτάκη και τη χώρα μας για τη στάση της κατά την επίθεση του Ιράν στις χώρες του Κόλπου και δήλωσε: «Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Πρωθυπουργέ εσάς και τη χώρα σας που σταθήκατε δίπλα στους φίλους σας σε αυτή τη σύγκρουση. Η οικονομία σας θα πηγαίνει καλά υπό την ηγεσία σας και ανυπομονούμε για άλλες ευκαιρίες για επενδύσεις στη χώρα σας».