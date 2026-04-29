MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συνεχίζονται τα μέτρα αστυνόμευσης για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Όπως ανακοινώθηκε, στις 28 Απριλίου 2026, περίπου στις 19:50, στο Αιτωλικό Αιτωλοακαρνανίας, συνελήφθη από αστυνομικούς ένα άτομο για παράβαση του αρ. 285 Π.Κ. «Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών».

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, κατόπιν καταγγελίας, ο συλληφθείς, σε έλεγχο που έγινε, κατελήφθη στο Κεφαλόβρυσο Αιτωλοακαρνανίας να έχει στην κατοχή του 15 αίγες τις οποίες έβοσκε σε εξωτερικό υπαίθριο χώρο στην ως άνω περιοχή, κατά παράβαση των διατάξεων της υπ’ αριθ. 28951/957/29.01.2026 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Δ.Ε. (λήψη μέτρων για την πρόληψη περαιτέρω μετάδοσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος) σε συνδυασμό με το αρ. 285 Π.Κ. (“Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη η ασθενειών”).

Ο συλληφθείς αφέθηκε ελεύθερος, κατόπιν προφορικής εντολής του Εισαγγελέα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

