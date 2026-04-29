Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες αυτοκίνητο στα ανατολικά – Δείτε βίντεο
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Στις φλόγες τυλίχτηκε ένα αυτοκίνητο στην ανατολική Θεσσαλονίκη το πρωί της Τετάρτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες λίγο πριν τις 9 κάτω από άγνωστες συνθήκες στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ένα ΙΧ πήρε φωτιά κινητοποιώντας την Πυροσβεστική.
Στο σημείο έσπευσαν 3 οχήματα με 8 πυροσβέστες όπου μετά από ώρα έθεσαν τις φλόγες υπό έλεγχο, χωρίς να κινδυνέψει κάποιος άνθρωπος.
