Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες αυτοκίνητο στα ανατολικά – Δείτε βίντεο

Στις φλόγες τυλίχτηκε ένα αυτοκίνητο στην ανατολική Θεσσαλονίκη το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες λίγο πριν τις 9 κάτω από άγνωστες συνθήκες στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ένα ΙΧ πήρε φωτιά κινητοποιώντας την Πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν 3 οχήματα με 8 πυροσβέστες όπου μετά από ώρα έθεσαν τις φλόγες υπό έλεγχο, χωρίς να κινδυνέψει κάποιος άνθρωπος.