Προέδρος εργαζομένων ΕΦΚΑ Αττικής: Εμμονή του 89χρονου για ελληνική σύνταξη – Βρήκε ανοιχτές πόρτες

«Εμείς ως εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ θέλουμε να εξυπηρετήσουμε, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει άκριτα με ανοιχτές τις πόρτες», δήλωσε στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος των εργαζομένων ΕΦΚΑ στην Αττική, Δημήτρης Ζήσιμος, ζητώντας άμεσα επανεξέταση των μέτρων ασφαλείας, καθώς, όπως τονίζει, το χθεσινό συμβάν απέδειξε την ανεπάρκεια. Σχετικά με τον 89χρονο που άνοιξε πυρ, ο κ. Ζήσιμος επιβεβαιώνει ότι έπαιρνε μεγάλη σύνταξη από Αμερική και Γερμανία, αλλά παρά τις τρεις απορριπτικές αποφάσεις επέμενε σε συσχετισμό ΟΓΑ – ΙΚΑ με 400 ένσημα.

«Δυστυχώς υπάρχει η πολιτική από τη διοίκηση και από το υπουργείο να μπαίνει ο κόσμος σωρηδόν με σκοπό να εξυπηρετηθεί. Ο ημερήσιος αριθμός ραντεβού υπερδιπλασιάζεται από την τάση να εξυπηρετήσουμε την κοινωνία. Να εξυπηρετήσουμε, αλλά να υπάρχουν συνθήκες ασφάλειας και επανεξέταση των μέτρων που δεν επαρκούν, αφού μιλάμε για συμβάσεις με εταιρίες σεκιούριτι που έχουν υποαμειβόμενους υπαλλήλους και χωρίς επαρκή εκπαίδευση.

«Οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ αισθάνονται αναλώσιμοι»

Εμείς εξυπηρετούμε και χωρίς ραντεβού περιπτώσεις ΑΜΕΑ, περιπτώσεις υπερηλίκων. Ωστόσο οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ αυτή τη στιγμή είναι σε κατάσταση σοκ, φόβου και απογοήτευσης. Αισθάνονται αναλώσιμοι, ότι δεν έχουν ασφάλεια στο να μπορέσουν να εργαστούν και να στηρίξουν τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση. Δουλεύουν σε υπηρεσίες υποστελεχωμένες, χωρίς εκπαίδευση, χωρίς τα βασικά και οι πόρτες είναι ουσιαστικά ανοιχτές και είναι στο έλεος, τόνισε ο πρόεδρος των εργαζομένων Αττικής.

«Ο 89χρονος ήθελε σώνει και καλά σύνταξη από Ελλάδα»

Βάσει έρευνας, όπως είπε ο Δημήτρης Ζήσιμος, ο 89χρονος παίρνει μια μεγάλη σύνταξη από την Αμερική και δεύτερη από την Γερμανία, αλλά πέρα από αυτό έχει μια εμμονή. Από ότι φαίνεται θεωρούσε, όπως και αρκετοί πολίτες που προσέρχονται στον ΕΦΚΑ ότι θα πάρουν κάτι μεγαλύτερο από αυτό που τους δίνουν οι κείμενες διατάξεις. Δεν εδικαιούτο να πάρει σύνταξη από την Ελλάδα. Είχε απορριφθεί από τις υπηρεσίες. Στη συνέχεια προσέφυγε στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή που έχουν δικαίωμα οι ασφαλισμένοι, απορρίφθηκε κι από εκεί προσέφυγε στα δικαστήρια. Απορρίφθηκε και στη συνέχεια και στο Εφετείο, όπου δεν προσήλθε και πάλι βγήκε απορριπτική η απόφαση. Ήθελε να κάνει έναν συσχετισμό ΙΚΑ και αυτό δεν το επιτρέπουν οι διατάξεις.