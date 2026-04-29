Στον εισαγγελέα ο “89χρονος πιστολέρο”: “Δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση – Δεν άντεχα το άδικο”, είπε στους αστυνομικούς

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται ο 89χρονος που σκόρπισε τον τρόμο με ένοπλη επίθεση σε γραφεία του ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο Αθηνών, τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους.

Η μεταγωγή του ξεκίνησε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου κρατήθηκε τη νύχτα, προς τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου αναμένεται να του ασκηθούν βαριές κατηγορίες για το αιματηρό περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews.gr, κατά τη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, ήταν απόλυτα συνεργάσιμος με τους αστυνομικούς. Μάλιστα τους αποκάλυψε ότι, δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, ούτε να τραυματίσει αθώους ανθρώπους. Ήθελε απλά, όπως είπε, να ταρακουνήσει το σύστημα, καθώς του φέρθηκαν άσχημα με τη σύνταξή του και άδικα.

Υπενθυμίζεται ότι ο ηλικιωμένος άνοιξε πυρ με κυνηγετική καραμπίνα στον 4ο όροφο του κτιρίου του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στην οδό Άρεως

Από τα πυρά τραυματίστηκαν συνολικά πέντε άτομα: ένας υπάλληλος του ΕΦΚΑ και τέσσερις δικαστικοί υπάλληλοι. Όλοι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου με ελαφρά τραύματα, κυρίως στα κάτω άκρα, στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».