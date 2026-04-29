Φθιώτιδα: Αυτοκίνητο έπεσε σε κολόνα της ΔΕΗ – Εγκλωβίστηκε ο 80χρονος οδηγός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (29/4/26) στο δρόμο Καμένων Βούρλων – Ρεγγινίου με οδηγό έναν 80χρονο. Το όχημα που οδηγούσε ο ηλικιωμένος εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε κολόνα της ΔΕΗ.

Διερχόμενος οδηγός είδε το αυτοκίνητο και σταμάτησε να βοηθήσει όπως αναμεταδίδει το lamiareport. Όταν διαπίστωσε ότι ο ηλικιωμένος οδηγός είχε χάσει τις αισθήσεις του ειδοποίησε το ασθενοφόρο, την πυροσβεστική αλλά και την αστυνομία.

Ο 80χρονος ήταν σε σοκ από το ατύχημα και γι’ αυτό χρειάστηκε η βοήθεια των πυροσβεστών για να παραδοθεί στο ασθενοφόρο, ωστόσο εκείνος αρνήθηκε να διακομιστεί στο Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων.

Συγγενείς του έφτασαν επίσης στο σημείο και φρόντισαν για την ασφαλή μεταφορά του, αλλά και για την απομάκρυνση του οχήματος από το οδόστρωμα, ενώ το ΑΤ Καμένων Βούρλων ανέλαβε την προανάκριση.