Ανθοέκθεση στη ΔΕΘ: Μια γιορτή της φύσης γεμάτη χρώματα στο κέντρο της πόλης – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
THESTIVAL TEAM
Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται την άνοιξη με μια εντυπωσιακή ανθοκομική έκθεση στο χώρο της ΔΕΘ που γεμίζει την πόλη χρώματα, αρώματα και ζωντάνια.
Από την Πέμπτη 23/4/2026 έως την Κυριακή 10/5/2026, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε έναν εντυπωσιακό εκθεσιακό χώρο γεμάτο λουλούδια και δημιουργικές ιδέες για τον κήπο, το μπαλκόνι και κάθε πράσινη γωνιά.
Πρόκειται για μια διοργάνωση που έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την πόλη και για όλους όσοι αγαπούν τη φύση, την αισθητική του πρασίνου και την ποιότητα ζωής στην καθημερινότητα. Οι διοργανωτές σας καλούν για να γιορτάσετε όλοι μαζί την ομορφιά της άνοιξης!
- Ώρες λειτουργίας: 10.00 – 21.00
- Είσοδος Ελεύθερη
- Δωρεάν Πάρκινγκ στον χώρο της ΔΕΘ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Τσουκαλάς: Η πολιτική αλλαγή έρχεται για να ανασάνουν επιτέλους οι πολλοί και όχι οι κολλητοί
- Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη η μητέρα του 5χρονου που πετούσε πράγματα από το μπαλκόνι όσο ήταν μόνος στο σπίτι
- Ο διάλογος του 89χρονου πιστολέρο με τον Εισαγγελέα: “Να σε φοβάμαι;” – “Ναι, θα σε τουφεκίσω κι εσένα”