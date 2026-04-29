Ανθοέκθεση στη ΔΕΘ: Μια γιορτή της φύσης γεμάτη χρώματα στο κέντρο της πόλης – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται την άνοιξη με μια εντυπωσιακή ανθοκομική έκθεση στο χώρο της ΔΕΘ που γεμίζει την πόλη χρώματα, αρώματα και ζωντάνια.

Από την Πέμπτη 23/4/2026 έως την Κυριακή 10/5/2026, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε έναν εντυπωσιακό εκθεσιακό χώρο γεμάτο λουλούδια και δημιουργικές ιδέες για τον κήπο, το μπαλκόνι και κάθε πράσινη γωνιά.

Δείτε βίντεο

Πρόκειται για μια διοργάνωση που έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την πόλη και για όλους όσοι αγαπούν τη φύση, την αισθητική του πρασίνου και την ποιότητα ζωής στην καθημερινότητα. Οι διοργανωτές σας καλούν για να γιορτάσετε όλοι μαζί την ομορφιά της άνοιξης!

Ώρες λειτουργίας: 10.00 – 21.00

Είσοδος Ελεύθερη

Δωρεάν Πάρκινγκ στον χώρο της ΔΕΘ

Δείτε φωτογραφίες