Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν 17 υποθέσεις κλοπών και απατών στο κέντρο – Δικογραφίες σε βάρος 12 ατόμων

Συστηματικές έρευνες για την εξιχνίαση παλαιότερων υποθέσεων συνεχίζει να πραγματοποιεί η ΕΛ.ΑΣ. πέραν της καθημερινής αστυνόμευσης με πεζές και εποχούμενες περιπολίες.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου σχημάτισαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, σε βάρος συνολικά 12 ατόμων, για 15 περιπτώσεις κλοπών και δύο απάτες με υπολογιστή.

Τα συγκεκριμένα αδικήματα διαπράχθηκαν στο ευρύτερο κέντρο της Θεσσαλονίκης κατά το χρονικό διάστημα από τον Μάιο έως τον Δεκέμβριο του 2025. Από τις παράνομες ενέργειες αφαιρέθηκαν συνολικά 1.417 ευρώ, καθώς και αντικείμενα συνολικής αξίας που ξεπερνά τις 19.100 ευρώ.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση των υποθέσεων.