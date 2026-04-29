“Ήταν χαλαρός”: Τι λέει ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον 89χρονο πριν την ένοπλη επίθεση

Απόλυτα ψύχραιμος και χωρίς εμφανή σημάδια έντασης φέρεται να ήταν ο 89χρονος, ο οποίος προκάλεσε πανικό χθες στο κέντρο της Αθήνας, ανοίγοντας πυρ αρχικά στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στη συνέχεια στο Εφετείο, επί της οδού Λουκάρεως, σύμφωνα με την περιγραφή οδηγού ταξί που τον μετέφερε.

Ο ηλικιωμένος, ο οποίος συνελήφθη τελικά στην Πάτρα έπειτα από πέντε ώρες αναζητήσεων, φέρεται να επιβιβάστηκε σε ταξί από την περιοχή των Άνω Πατησίων, έχοντας κρυμμένη στο μπουφάν του την καραμπίνα με την οποία λίγο αργότερα εισέβαλε στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο οδηγός ταξί ο 89χρονος «ήταν σε κατάσταση χαλαρή», ενώ σε ερώτηση που του έγινε για το εάν του έκανε εντύπωση που φορούσε βαρύ ρουχισμό ενώ είχε ζέστη απάντησε: «Αυτός έτσι πάντα ντυνόταν. Συνήθως. Χαλαρά ήταν, μίλαγε εκεί πέρα, όλα καλά. Ήταν χαλαρά. Δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει αυτό που έκανε»

«Θα πήγαινε να δει έναν φίλο και μετά θα πήγαινε Πάτρα», είπε στη συνέχεια, ενώ απαντώντας σε ερώτηση για το εάν του είπε ότι θα γίνει πρώτο θέμα στις εφημερίδες απάντησε:  «Όχι, εμένα δεν μου έλεγε τέτοια».

