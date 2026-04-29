Θάνος Πλεύρης: Tριμερής συνάντηση στην Αθήνα με τους υπουργούς Τουρκίας και Βουλγαρίας για το μεταναστευτικό

Κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη πραγματοποιείται σήμερα στην Αθήνα τριμερής συνάντηση με τη συμμετοχή του Υπουργού Εσωτερικών της Βουλγαρίας Εμιλ Ντέτσεφ και του Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας Μουσταφά Τσιφτσί.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί η αποτίμηση του έργου και της μέχρι σήμερα συνεργασίας των τριών Υπουργείων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας για την καταπολέμηση των κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών, καθώς και στη μείωση των μεταναστευτικών ροών.

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της τριμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Τουρκίας, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση του συντονισμού και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Παπαζάχος για Σκιάθο: “Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμα αν είναι ο κύριος σεισμός”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Φυλάκιση 90 ετών και πρόστιμο 320.000 ευρώ σε διακινητή για ναυάγιο στη Λέρο με τέσσερις νεκρούς

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

ΕΚΘ: Η Υγεία και η Ασφάλεια των εργαζομένων είναι προτεραιότητα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Εργασίες κοπής πρασίνου και σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Έδεσσας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Κίσσαμο: Ηλικιωμένος βγήκε από όχημα και απείλησε με όπλο 27χρονο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 δευτερόλεπτα πριν

Ζαχάρω: Βρήκε χειροβομβίδα την ώρα που έκανε εργασίες στο οικόπεδό του