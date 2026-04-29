Θάνος Πλεύρης: Tριμερής συνάντηση στην Αθήνα με τους υπουργούς Τουρκίας και Βουλγαρίας για το μεταναστευτικό
Κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη πραγματοποιείται σήμερα στην Αθήνα τριμερής συνάντηση με τη συμμετοχή του Υπουργού Εσωτερικών της Βουλγαρίας Εμιλ Ντέτσεφ και του Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας Μουσταφά Τσιφτσί.
Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί η αποτίμηση του έργου και της μέχρι σήμερα συνεργασίας των τριών Υπουργείων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας για την καταπολέμηση των κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών, καθώς και στη μείωση των μεταναστευτικών ροών.
Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της τριμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Τουρκίας, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση του συντονισμού και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.
