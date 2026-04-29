Τσουκαλάς: Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν αξιολόγησε ούτε τη δήλωση Ντίλιαν ούτε τη μη διάψευσή της από την κυβέρνηση

«Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν αξιολόγησε ούτε τη δήλωση Ντίλιαν ούτε τη μη διάψευσή της από την κυβέρνηση επί εβδομάδες», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του σχετικά με χθεσινή συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη και τονίζει ότι γι’ αυτό τον λόγο «ο κ. Ντίλιαν θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή, της οποίας τη σύσταση θα ζητήσει το ΠΑΣΟΚ».

Αναλυτικότερα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει ότι «χθες, στην εκπομπή The Talk, σε ερώτηση των κ. Τάκη Χατζή και Διονύση Νασόπουλου, αν διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ της κυβέρνησης ή άλλης κρατικής υπηρεσίας και της εταιρείας του κ. Ντίλιαν, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος πέταξε ξανά τη μπάλα στην εξέδρα. Απέφυγε να πει ένα καθαρό “όχι”». «Ψέλλισε», συνεχίζει ο κ. Τσουκαλάς, «ότι ο κ. Ντίλιαν είναι καταδικασμένος αλλά θεώρησε πολύ σημαντικό να του αναγνωρίσει το τεκμήριο της αθωότητας όσο εκκρεμεί η εκδίκαση της έφεσης του. Ισχυρίστηκε, δε, ότι ο κ. Ντίλιαν δεν λέει σαφώς ότι πούλησε το Predator στην ελληνική κυβέρνηση αλλά γενικά σε… κυβερνήσεις».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σημειώνει πως «όταν ακόμα και η επίσημη φωνή της κυβέρνησης δεν αρνείται κατηγορηματικά ότι η κυβέρνηση έχει υπογράψει συμφωνητικό αγοράς του Predator από τον κ. Ντίλιαν, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του».

Ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει πως «το εντυπωσιακό είναι ότι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν αξιολόγησε ούτε τη δήλωση Ντίλιαν ούτε τη μη διάψευσή της από την κυβέρνηση επί εβδομάδες» και «γι’ αυτό τον λόγο, παρά τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης, ο κ. Ντίλιαν θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή, της οποίας τη σύσταση θα ζητήσει το ΠΑΣΟΚ».