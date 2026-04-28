Τι ειπώθηκε στη συνάντηση των αρχηγών του ΠΑΟΚ με τον Ιβάν Σαββίδη

Ιβάν, Γιώργος και Νίκος Σαββίδης συναντήθηκαν στο Πόρτο Καρράς, τόσο με τον Ράζβαν Λουτσέσκου, όσο και με ποδοσφαιριστές της ομάδας, προκειμένου να συζητήσουν και να τους «τονώσουν» ψυχολογικά ενόψει της συνέχειας των Play Off, μετά τον χαμένο τελικό του Κυπέλλου.

Τους ποδοσφαιριστές εκπροσώπησαν στο γεύμα οι αρχηγοί Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Δημήτρης Πέλκας και Τόμας Κεντζιόρα, με τη συζήτηση να γίνεται σε πολύ καλό κλίμα. Μεταξύ άλλων, αναλύθηκαν όσα προηγήθηκαν και διάφορα άλλα ζητήματα, ενώ εκφράστηκε η στήριξη της ιδιοκτησίας στην ομάδα.

Παράλληλα, εκφράστηκε η πίστη ότι στο τέλος της σεζόν η ομάδα θα βγάλει αντίδραση, και θα κλείσει την αγωνιστική χρονιά με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.