Τι ειπώθηκε στη συνάντηση των αρχηγών του ΠΑΟΚ με τον Ιβάν Σαββίδη

Ιβάν, Γιώργος και Νίκος Σαββίδης συναντήθηκαν στο Πόρτο Καρράς, τόσο με τον Ράζβαν Λουτσέσκου, όσο και με ποδοσφαιριστές της ομάδας, προκειμένου να συζητήσουν και να τους «τονώσουν» ψυχολογικά ενόψει της συνέχειας των Play Off, μετά τον χαμένο τελικό του Κυπέλλου.

Τους ποδοσφαιριστές εκπροσώπησαν στο γεύμα οι αρχηγοί Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Δημήτρης Πέλκας και Τόμας Κεντζιόρα, με τη συζήτηση να γίνεται σε πολύ καλό κλίμα. Μεταξύ άλλων, αναλύθηκαν όσα προηγήθηκαν και διάφορα άλλα ζητήματα, ενώ εκφράστηκε η στήριξη της ιδιοκτησίας στην ομάδα.

Παράλληλα, εκφράστηκε η πίστη ότι στο τέλος της σεζόν η ομάδα θα βγάλει αντίδραση, και θα κλείσει την αγωνιστική χρονιά με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 8 ώρες πριν

Ξεκινούν οι ψεκασμοί κατά των κουνουπιών στο Δήμο Θέρμης – Τι πρέπει να ξέρουν οι πολίτες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3 ώρες πριν

ΑΑΔΕ: Πληρωμή πρώτης δόσης επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου ύψους 20,7 εκατ. ευρώ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τι είπε στους αστυνομικούς η μητέρα του 5χρονου που έμεινε μόνος στο σπίτι και πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Ο Μακρόν υπόσχεται να μιλήσει με το Ιράν για να “αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στη ρίζα του” και να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Έκτακτες διακοπές νερού σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Παπαμιμίκος: Ο ΠΑΟΚ θα παίζει και τη νέα σεζόν στην Τούμπα