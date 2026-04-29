Φυλακές Τρικάλων: Στις σόλες από τις παντόφλες είχε κρύψει τα ναρκωτικά η γυναίκα που συνελήφθη – Δείτε φωτογραφία

Ανακοίνωση για τη σύλληψη της γυναίκας που εντοπίστηκε να προσπαθεί να μεταφέρει ναρκωτικά σε κρατούμενο στις φυλακές Τρικάλων χθες, Τρίτη, εξέδωσε η ΕΛΑΣ.

Όπως φαίνεται στη σχετική φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα, η γυναίκα προσπάθησε να κρύψει τα ναρκωτικά στις σόλες από δύο ζευγάρια παντόφλες που είχε μαζί της.

Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν, κατά τη διαδικασία ελέγχου, από υπαλλήλους της Εξωτερικής Φρουράς του Σωφρονιστικού Καταστήματος.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8 νάιλον συσκευασίες με ποσότητες κατεργασμένης κάνναβης, σε μορφή σοκολάτας, συνολικού βάρους 83 γραμμαρίων.

Τόσο η γυναίκα-μεταφορέας όσο και ο κρατούμενος-παραλήπτης συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

