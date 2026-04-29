Χρυσοχοΐδης για τον 89χρονο πιστολέρο: Υπήρξε κενό ασφαλείας στο δικαστήριο αλλά αυτό το περιστατικό ήταν μία εξαίρεση

Ως «επικίνδυνο και δυσάρεστο» γεγονός χαρακτήρισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όσα συνέβησαν την Τρίτη με τον 89χρονο που πυροβόλησε και τραυμάτισε πέντε άτομα στα γραφεία του ΕΦΚΑ στα Πετράλωνα και στο Πρωτοδικείο, επί της οδού Λουκάρεως.

«Δυστυχώς υπάρχουν κενά ασφάλειας» είπε στο Action 24 προσθέτοντας, πάντως, ότι «δεν φυλάσσονται όλες οι υπηρεσίες και δεν υπάρχει λόγος να γίνεται αυτό, δεν είναι η Ελλάδα μια τέτοια χώρα. Δεν υπάρχει λόγος στην Ελλάδα μια χώρα τόσο ήσυχη και ασφαλή να υπάρχουν όλα αυτά. Υπάρχουν όμως και επικίνδυνοι άνθρωποι δυστυχώς είτε αυτός είναι ο συγκεκριμένος που συμπεριφέρεται σαν να μην είναι 90 ετών αλλά φαίνεται ότι η ασθένεια του και ό,τι άλλο είχε να τον μετατρέπουν σε τόσο επιθετικό είτε ο άλλος που έσπασε στα καλά καθούμενα το πόδι μιας κοπέλα στο Παγκράτι».

Επισήμανε, επίσης, ότι «βεβαίως υπήρξε κενό ασφαλείας στο δικαστήριο με την έννοια ότι δεν υπήρχαν μηχανήματα X-RAY και προσωπικό που να ελέγχει την είσοδο. Κάποιος δεν έκανε τη δουλειά του σωστά και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές. Θέλω να μου πείτε αν η ΕΛΑΣ δεν έκανε σωστά η δουλειά της. Αυτό που αναζητούσα όλη την ημέρα είναι να γινόταν κατά το δυνατόν γρηγορότερα η σύλληψη για να πάψει ο κίνδυνος γιατί αυτό είναι το ζητούμενο».

Ερωτηθείς για το ποιος ευθύνεται για το κενό ασφαλείας, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη απάντησε «για το κενό ασφαλείας ευθύνονται αυτοί που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτά που έπρεπε να γίνουν σε ορισμένες περιπτώσεις έγιναν όπως στη Θεσσαλονίκη που τα δικαστήρια έχουν καλυφθεί μαζί με την ΕΛΑΣ. Να λυθεί και στα επόμενα. Δεν είναι καμία μεταφορά ευθύνης σε κάνεναν. Ο καθένας πρέπει να κάνει σωστά τη δουλειά του γιατί μιλάμε για ανθρώπινες ζωές».

«Προσοχή, όμως, επειδή είδα ανακοινώσεις από την αντιπολίτευση, η Ελλάδα δεν έχει τέτοια θέματα, υπάρχουν αυτές οι εξαιρέσεις αλλά δεν θα παρουσιάσουν την Ελλάδα ως μια χώρα με δήθεν κενά ασφαλείας. Η Ελλάδα φιλοξενεί τους κατοίκους της και 50 εκατ. επισκέπτες χωρίς πρόβλημα. Αν καθυστέρησε η ΕΛΑΣ θα το δούμε, όχι για να αποδώσουμε ευθύνη αλλά για να αποτιμήσουμε ένα περιστατικό που είναι κρίσιμο, που κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές ώστε αν συμβεί ξανά να είμαστε πιο αποτελεσματικοί» κατέληξε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.