ΕΛΣΤΑΤ: Στο 9% διαμορφώθηκε η ανεργία τον Μάρτιο

Στο 9% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Μάρτιο εφέτος, έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 9,4% τον Μάρτιο 2025, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,6% τον Φεβρουάριο 2026.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 436.057 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 10.632 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2025 (2,4%) και αύξηση κατά 19.021 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2026 (4,6%).

Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 11,5% από 11,7% τον Μάρτιο πέρυσι και στους άνδρες σε 6,9% από 7,5%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε σε 21% από 21,1% τον Μάρτιο 2025 και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 8,3% από 8,8%.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.412.383 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 117.047 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2025 (2,7%) και αύξηση κατά 3.645 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2026 (0,1%).

Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 2.876.809 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 141.058 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2025 (4,7%) και μείωση κατά 26.947 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2026 (0,9%).

