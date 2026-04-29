Θεσσαλονίκη: “Λάθος της στιγμής, ζητώ σεβασμό” λέει η μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα απ’ το μπαλκόνι

Την δική της εκδοχή έδωσε η μητέρα του 5χρονου που χθες (28/4) πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι στη Βασιλέως Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη

Η μητέρα του 5χρονου φέρεται να υποστήριξε ότι επρόκειτο για μια “λανθασμένη εκτίμηση της στιγμής” και τόνισε ότι το παιδί μεγαλώνει σε φυσιολογικές συνθήκες ενώ παράλληλα ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητα της οικογένειάς της από την παραπληροφόρηση.

“Είχα συνεννοηθεί με μία γυναίκα να έρθει να προσέξει το παιδί και δεν ήρθε. Αύριο στο δικαστήριο θα εξηγήσω τους λόγους που έγινε αυτό. Δεν ήρθε με αποτέλεσμα να γίνει αυτή η κακιά στιγμή. Εκτέθηκα ως μητέρα. Ήταν λάθος μου που δεν περίμενα να έρθει η κοπέλα. Έφυγε 10:15 απο το σπίτι και μαζί της είχα ραντεβού στις 10:30 για να προλάβω το ραντεβού που ήταν πολύ σημαντικό για μένα και για το παιδί μου” είπε η 25χρονη μητέρα του 5χρονου αγοριού.

Όπως η ίδια ανέφερε το παιδί είναι καλά, υγιές και μεγαλώνει σε φυσιολογικές συνθήκες, πηγαίνοντας κανονικά στο σχολείο του. “Το περιστατικό που συνέβη προέκυψε από μια λανθασμένη εκτίμηση της στιγμής και την πίεση ενός πολύ σημαντικού προσωπικού ραντεβού που αφορούσε το μέλλον το δικό μου και του παιδιού μου” τόνισε η 25χρονη ενώ αναγνώρισε το λάθος της ως προς τον χειρισμό εκείνης της στιγμής και δεν προσπάθησε να το δικαιολογήσει.

Ωστόσο, όπως είπε “δεν αποδέχομαι τις υπερβολές και τις κατηγορίες που διακινούνται, ιδιαίτερα όταν προέρχονται από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν την πραγματική κατάσταση”.

“Δεν επιθυμώ να εκτεθώ περαιτέρω δημόσια, κυρίως για το καλό του παιδιού μου. Θα τοποθετηθώ όπου και όπως πρέπει, με στοιχεία και υπευθυνότητα, ενώπιον των αρμόδιων αρχών. Ζητώ σεβασμό στην ιδιωτικότητά μου και, πάνω απ’ όλα, προστασία του παιδιού μου από την έκθεση και την παραπληροφόρηση” κατέληξε η 25χρονη μητέρα.

Σημειώνεται ότι η 25χρονη μητέρα του 5χρονου αγοριού αφέθηκε ελεύθερη. Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο ανέβαλλε για αύριο τη δίκη της 25χρονης και το δικαστήριο ήρε την κράτηση της.

Υπενθυμίζεται πως, σε βάρος της η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη πλημμεληματικού χαρακτήρα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.