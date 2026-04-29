Κρήτη: Μεθυσμένος χτύπησε Βρετανό τουρίστα με λοστό και τον έστειλε στο νοσοκομείο
Ένα ακόμα βίαιο συμβάν σημειώθηκε χθες (28/4/2026) στη Χερσόνησο της Κρήτης, όταν ένας Βρετανός τουρίστας δέχθηκε επίθεση την ώρα που απολάμβανε το γεύμα του σε παραλία.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του cretalive, ένας άνδρας βουλγαρικής καταγωγής, ο οποίος βρισκόταν σε ξαπλώστρα στην παραλία στη Κρήτη και φέρεται να ήταν μεθυσμένος, σηκώθηκε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, πήρε ένα λοστό και επιτέθηκε στον τουρίστα χωρίς λόγο, χτυπώντας τον στο κεφάλι.
Ο Βρετανός μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες ενώ χρειάστηκε και ράμματα.
Ο τουρίστας είπε ότι δεν θα κάνει μήνυση στο Βούλγαρο και ούτε καν θέλησε να δώσει κατάθεση σε βάρος του. Αστυνομικοί, πάντως, του Α.Τ. Χερσονήσου τον συνέλαβαν με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.
Την Τετάρτη οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Ηρακλείου, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος, ενώ θα συνεχιστεί η προανάκριση για την υπόθεση.
