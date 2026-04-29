Θεσσαλονίκη: Παραδίδονται ανανεωμένες και πλήρως συντηρημένες οι “Ομπρέλες” του Ζογγολόπουλου

Παραδίδεται ανανεωμένο και πλήρως συντηρημένο το γλυπτό «Ομπρέλες» του Γιώργου Ζογγολόπουλου, από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη, κατά τη διάρκεια τελετής που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Μαΐου και στις 7 το απόγευμα. Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, η εκδήλωση σηματοδοτεί την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης από το Ίδρυμα Ζογγολόπουλου και την ενεργοποίηση του νέου συστήματος φωτισμού του έργου.

Οι παρεμβάσεις στο γλυπτό υλοποιήθηκαν με δωρεά του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και των επιχειρήσεων-μελών του:

• ALUMIL
• ELVIAL S.A.
• ISOMAT S.A.
• ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
• ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΝΔΟΣ Α.Ε. – SELECT
• EFTHYMIADIS AGROTECHNOLOGIES
• Σ. & Α. ΜΑΜΑΔΑΣ Α.Ε. – PORTO PALACE HOTEL

