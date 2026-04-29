Θεσσαλονίκη: Μαθητής έσωσε με λαβή Χάιμλιχ γυναίκα που παραλίγο να πνιγεί σε εστιατόριο

THESTIVAL TEAM

Τον δικό της φύλακα άγγελο -τον Θοδωρή, έναν μαθητή της Γ’ Λυκείου- είχε μια γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, η οποία υπέστη πνιγμονή σε γνωστό εστιατόριο στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Σύμφωνα με την ανάρτηση της Ελληνικής Ανθρωπιστικής Οργάνωσης Αναζωογόνησης “Kids Save Lives”, το περιστατικό έγινε το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν η γυναίκα που βρισκόταν στο εστιατόριο έπαθε πλήρη πνιγμονή από ξένο σώμα (γαρίδα) και δεν μπορούσε να αναπνεύσει.

Σύμφωνα με την Οργάνωση, για καλή της τύχη στο εστιατόριο βρισκόταν και ο Θοδωρής, ο οποίος εκπαιδεύεται 4 συνεχή χρόνια στο σχολείο του σε δεξιότητες Βασικής Υποστήριξης της Ζωής, μέσα από το πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του “Kids Save Lives”.

Μόλις αντιλήφθηκε τι συνέβαινε στη γυναίκα, έσπευσε αμέσως στο σημείο προκειμένου να τη βοηθήσει. Χρησιμοποιώντας την τεχνική Cheimlich, η γυναίκα κατάφερε να πετάξει το ξένο σώμα και να πάρει αναπνοή!

“Συγχαρητήρια στον Θοδωρή, συγχαρητήρια στην υπέροχη εκπαιδεύτριά του Δέσποινα Λυγούρα και τους συμμαθητές του Αρετή, Σωτηρία και Ζάχο, οι οποίοι έχουν γίνει εκπαιδευτές και συμμετέχουν πολύ ενεργά στην εκπαίδευση των συμμαθητών τους”, αναφέρει στην ανάρτησή της η οργάνωση “Kids Save Lives” τονίζοντας το πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες από μικρή ηλικία.

Θεσσαλονίκη

