Συνελήφθη 20χρονος που έκλεβε βαλίτσες στο “Ελευθέριος Βενιζέλος”

THESTIVAL TEAM

Στην σύλληψη ενός 20χρονου ο οποίος έκλεβε βαλίτσες στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» πέρασαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών. Ο νεαρός άνδρας προέβαινε σε κλοπές αποσκευών επιβατών στο χώρο του αεροδρομίου και πλέον είναι κατηγορούμενος για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 27-4-2026, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας οι οποίοι περιπολούσαν, εντόπισαν τον 20χρονο να κινείται προς τον Σταθμό Προαστιακού του Αεροδρομίου, κρατώντας δύο αποσκευές που μόλις είχε αφαιρέσει από επιβάτες στο χώρο του αεροδρομίου και τον ακινητοποίησαν.

Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, εξιχνιάστηκε ακόμα μία περίπτωση κλοπής αποσκευής επιβάτη που διέπραξε ο 20χρονος, πρώτες πρωινές ώρες της 25-4-2026.

Αεροδρόμιο "Ελ. Βενιζέλος"

