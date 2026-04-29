Εξιτήριο για τις τέσσερις γυναίκες που τραυμάτισε ο 89χρονος στο Πρωτοδικείο – Παραμένει νοσηλευόμενος ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ
Intime
THESTIVAL TEAM
Οι τέσσερις γυναίκες που τραυματίστηκαν από τα σκάγια του 89χρονου κατά την επίθεση στο Πρωτοδικείο Αθηνών έλαβαν εξιτήριο από το νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».
Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, η κατάστασή τους είναι σταθερή και δεν κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω νοσηλεία τους.
Αντίθετα, ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ που τραυματίστηκε στο περιστατικό παραμένει για νοσηλεία στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του ίδιου νοσοκομείου, όπου συνεχίζει να παρακολουθείται από τους γιατρούς.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Εξιτήριο για τις τέσσερις γυναίκες που τραυμάτισε ο 89χρονος στο Πρωτοδικείο – Παραμένει νοσηλευόμενος ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ
