Πένθος στην οικογένεια του Άρη: Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Ρόζας

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του Άρη από την είδηση του θανάτου του Δημήτρη Ρόζα σε ηλικία μόλις 52 ετών.

Η ανακοίνωση του ΑΣ Άρης

Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Δημήτρη Ρόζα σε ηλικία μόλις 52 ετών μετά από άνιση μάχη. Ο Δημήτρης ήταν πιστό μέλος του Συλλόγου.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους δικούς του ανθρώπους. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…