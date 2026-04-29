MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πένθος στην οικογένεια του Άρη: Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Ρόζας

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του Άρη από την είδηση του θανάτου του Δημήτρη Ρόζα σε ηλικία μόλις 52 ετών.

Σε ανακοίνωσή του ο ΑΣ Άρης εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια του Δημήτρη Ρόζα και τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια του εκλιπόντος. “Ο Δημήτρης ήταν πιστό μέλος του Συλλόγου”, σημειώνει ο ΑΣ.

Η ανακοίνωση του ΑΣ Άρης

Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Δημήτρη Ρόζα σε ηλικία μόλις 52 ετών μετά από άνιση μάχη. Ο Δημήτρης ήταν πιστό μέλος του Συλλόγου.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους δικούς του ανθρώπους. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…

Άρης

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

