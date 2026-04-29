Φωτογραφίες ντοκουμέντα από την επίθεση του 89χρονου στον ΕΦΚΑ – Οι κινήσεις του “πιστολέρο” και τα αίματα στα γραφεία

Φωτογραφίες ντοκουμέντα πριν και μετά την εισβολή του 89χρονου στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό το πρωί της Τρίτης (28.4.26), φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Όπως θα δείτε στα οπτικά καρέ που εξασφάλισε το newsit.gr, ο 89χρονος έχοντας την καραμπίνα κρυμμένη στην καμπαρντίνα του, κατευθύνεται στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην περιοχή του Κεραμεικού.

Στα επόμενα καρέ, ο ηλικιωμένος άνδρας φαίνεται να εισέρχεται στα γραφεία του συγκεκριμένου υποκαταστήματος.

Οι επόμενες φωτογραφίες είναι μετά την επίθεση του 89χρονου καθώς θα δείτε και εσείς στις εικόνες υπάρχει αίμα τόσο στο πάτωμα του τετάρτου ορόφου, όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί αλλά και στα πληκτρολόγια.

Πάνω στον 89χρονο, που έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή αύριο Πέμπτη, βρέθηκαν:

Ένα 38άρι περίστροφο με 6 σφαίρες στον μύλο.

Δώδεκα φυσίγγια περιστρόφου.

Ένα φυσίγγιο για κυνηγετικό όπλο.

Ένα εισιτήριο για τη διαδρομή Πάτρα – Ανκόνα με ημερομηνία 29/4.

Χρηματικό ποσό περίπου 300 ευρώ.

Ζώνη με θήκη για όπλο.

Ένα απόκομμα εφημερίδας.

ΕΦΚΑ Πυροβολισμοί

