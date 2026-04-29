Νέες και “οικογενειακές” οι περισσότερες γυναικείες επιχειρήσεις σύμφωνα με το Οικονομικό Βαρόμετρο του ΒΕΘ

Με «καύσιμο» τα ίδια κεφάλαια και τη στήριξη της οικογένειας, αλλά με φρένο τις αυξημένες υποχρεώσεις της καθημερινότητας, διαμορφώνεται το προφίλ της γυναικείας επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλονίκη, όπως προκύπτει από το δίμηνο Οικονομικό Βαρόμετρο του Βιοτεχνικoύ Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) για τους μήνες Μαρτίου – Απριλίου.

Η πλειονότητα των βιοτεχνιών που διοικούνται από γυναίκες, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΒΕΘ, είναι νέες επιχειρήσεις με διάρκεια ζωής έως πέντε χρόνια, οι οποίες δημιουργήθηκαν χωρίς εξωτερική χρηματοδότηση, βασιζόμενες κυρίως σε προσωπικούς ή οικογενειακούς πόρους.

Στο ερώτημα για τα βασικά εμπόδια στην επαγγελματική πορεία των γυναικών, το 58% απαντά ότι είναι οι οικογενειακές υποχρεώσεις. Ακολουθούν οι μειωμένες ευκαιρίες ανέλιξης σε σχέση με τους άντρες (9%), οι προκαταλήψεις λόγω φύλου (8%), η έλλειψη υποστήριξης από συναδέλφους (7%), οι οικογενειακές προκαταλήψεις (4%) και η δυσκολία χρηματοδότησης (3%), ενώ το 11% δηλώνει ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο από τα παραπάνω.

Εργατικές και συνεπείς οι γυναίκες επιχειρηματίες

Ως προς τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις γυναίκες επιχειρηματίες, το 22% αναδεικνύει την εργατικότητα, το 18% τη συνέπεια, το 17% την καλύτερη επικοινωνία και το 14% τη δημιουργικότητα. Ακολουθούν η αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων (8%), η αυτοπεποίθηση (5%), η ανάληψη πρωτοβουλιών (4%) και οι ηγετικές ικανότητες (4%), ενώ ένα 8% απαντά «κανένα από αυτά».

Βραχεία διάρκεια ζωής εμφανίζει το 40% των γυναικείων επιχειρήσεων, καθώς ιδρύθηκαν την τελευταία πενταετία. Το 30% λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια, το 20% εδώ και 15 χρόνια και το 10% πάνω από 20 χρόνια.

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, το 37% δηλώνει ότι ξεκίνησε με ίδια κεφάλαια και ένα αντίστοιχο ποσοστό με στήριξη από την οικογένεια. Μόλις το 7% αξιοποίησε τραπεζικό δανεισμό, το 9% χρηματοδοτικά εργαλεία ή προγράμματα, ενώ το 10% αναφέρει άλλες πηγές. Αναφορικά με τους κλάδους δραστηριοποίησης, το 64% των επιχειρήσεων ανήκει στη μεταποίηση και το 36% στις υπηρεσίες.

Μείωση του δείκτη οικονομικής συγκυρίας και απαισιοδοξία

Πτώση καταγράφει ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας του ΒΕΘ το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου, υποχωρώντας στις 4,2 μονάδες από 5,9 μονάδες το προηγούμενο δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με το ΒΕΘ, οι βιοτεχνίες επηρεάζονται έντονα από τη μειωμένη καταναλωτική δαπάνη, τη γενικότερη ακρίβεια και το υψηλό ενεργειακό κόστος.

Ως προς την κατάσταση των επιχειρήσεων, το 29% τη χαρακτηρίζει κακή, το 42% ικανοποιητική και το 29% καλή. Απαισιόδοξες εμφανίζονται οι εκτιμήσεις για το επόμενο εξάμηνο, καθώς το 41% των συμμετεχόντων προβλέπει επιδείνωση, το 39% στασιμότητα και μόλις το 20% βελτίωση.

Για το επόμενο δίμηνο, το 80% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι θα διατηρήσει το προσωπικό του, το 12% ότι θα προχωρήσει σε απολύσεις και το 8% σε προσλήψεις. Σε ό,τι αφορά τον κύκλο εργασιών, το 48% αναφέρει μείωση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, το 36% στασιμότητα και το 16% αύξηση.

Σημειώνεται ότι το δίμηνο Οικονομικό Βαρόμετρο διενεργείται για λογαριασμό του ΒΕΘ από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Interview, με τη συγκεκριμένη έρευνα να πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σε δείγμα 410 επιχειρήσεων.