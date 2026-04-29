MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πάρος: Ανήλικη Γαλλίδα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στην Αθήνα

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης δίπλα στο λιμάνι της Παροικιάς στην Πάρο όταν ανήλικη παρασύρθηκε με αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του cyclades24.gr, αυτοκίνητο που οδηγούσε 31χρονος Έλληνας στην Παροικιά της Νάουσας παρέσυρε ανήλικη, υπήκοο Γαλλίας, που περπατούσε πεζή κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Από τη σύγκρουση η ανήλικη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πάρου, συνοδευόμενη από τους γονείς της.

Λόγω της κατάστασής της κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ στην Αθήνα, όπου και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Για το περιστατικό συνελήφθη ο 31χρονος οδηγός, κατηγορούμενος για σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Πάρου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

