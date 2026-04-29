Κυρ. Μητσοτάκης: Ανάγκη θωράκισης απέναντι στην ανώνυμη τοξικότητα του διαδικτύου

Το ζήτημα της «επώνυμης» παρουσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επαναφέρει με τον πλέον επίσημο τρόπο η κυβέρνηση, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να θέτει το πλαίσιο για την αντιμετώπιση της «χυδαίας τοξικότητας» και της συκοφαντίας πίσω από ανώνυμους λογαριασμούς.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε στον υπουργό Δικαιοσύνης, συνδέοντας την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης με την ανάγκη νομικής λογοδοσίας:

«Καλό είναι κάποια στιγμή να δούμε και εμείς, ως πολιτικοί, πώς προστατευόμαστε από την ανώνυμη χυδαία τοξικότητα του διαδικτύου […] όταν πέφτουμε σε ένα τείχος, γιατί δεν μπορεί κανείς να εντοπίσει ποιος πραγματικά είναι πίσω από αυτούς τους λογαριασμούς. Αυτό είναι κάτι, κύριε υπουργέ, το οποίο πρέπει να το δούμε».

Υπενθυμίζεται ότι η συζήτηση άνοιξε πριν από περίπου δύο μήνες από τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, Παύλο Μαρινάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε μιλήσει για την ανάγκη ταυτοποίησης των χρηστών στις πλατφόρμες (social media) με τη συνδρομή της ΕΕ, προκειμένου να προστατευθούν οι πολίτες και κυρίως τα παιδιά. Παρότι αρχικά χαρακτηρίστηκε ως «προσωπική ταυτοτική θέση», η εξέλιξη των πραγμάτων δείχνει ότι η πρόταση αποκτά πλέον μορφή επίσημης πρωτοβουλίας, στα πρότυπα του «age ban».

Στην προσπάθεια αυτή, «σύμμαχος» εμφανίζεται και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ των Δελφών, ο κ. Παπαστεργίου τάχθηκε υπέρ της άρσης της ανωνυμίας, συμφωνώντας με τη λογική της ταυτοποίησης των χρηστών ως μέσο για τη διασφάλιση ενός πιο υγιούς ψηφιακού περιβάλλοντος.

Με το «άτυπο πράσινο φως» από τον πρωθυπουργό, η κυβέρνηση δείχνει διατεθειμένη να αναζητήσει τη χρυσή τομή ανάμεσα στην απόλυτα κατοχυρωμένη ελευθερία του λόγου και τη θωράκιση απέναντι στην ποινικά κολάσιμη κατασυκοφάντηση, θέτοντας το ζήτημα της ανωνυμίας στο επίκεντρο των επόμενων νομοθετικών και διπλωματικών κινήσεων.