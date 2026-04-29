Ουκρανία: Νεκρή 65χρονη σε ρωσικό βομβαρδισμό – Πέθανε από δηλητηρίαση μονοξειδίου του άνθρακα

Εξηνταπεντάχρονη έχασε τη ζωή της εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων σε κατοικίες στην κοινότητα Σόστκα, στην περιφέρεια Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές στρατιωτικές αρχές.

«Δυστυχώς, 65χρονη κάτοικος πέθανε από δηλητηρίαση μονοξειδίου του άνθρακα» εξαιτίας των πυρκαγιών που προκάλεσαν τα ρωσικά πλήγματα, ανέφερε μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Όλεχ Χριχόροφ.

Ο άμαχος πληθυσμός στην Ουκρανία είναι καθημερινά αντιμέτωπος με ρωσικούς βομβαρδισμούς με drones και πυραύλους από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

Σύμφωνα με έκθεση της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία (HRMMU) που δημοσιοποιήθηκε στις αρχές Ιανουαρίου, σχεδόν 15.000 ουκρανοί άμαχοι έχουν σκοτωθεί και άλλοι περίπου 40.600 έχουν τραυματιστεί έκτοτε.

