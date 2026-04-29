Θεσσαλονίκη: 24ωρη απεργία στον ΕΦΚΑ μετά την ένοπλη επίθεση στην Αθήνα – “Ζητάμε ασφάλεια και σεβασμό”

Σε 24ωρη απεργία προχώρησαν οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης, με αφορμή την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε την προηγούμενη ημέρα στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, όπου 89χρονος άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ατόμων από σκάγια.

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι εδώ και χρόνια βρίσκονται εκτεθειμένοι σε κινδύνους, ενώ συχνά γίνονται στόχος της αγανάκτησης των πολιτών για χρόνιες δυσλειτουργίες του συστήματος.

Όπως τονίζουν, η απεργιακή κινητοποίηση δεν αφορά μόνο το πρόσφατο περιστατικό, αλλά αποτελεί μια συνολική διαμαρτυρία για τις συνθήκες εργασίας και την ασφάλειά τους.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης Ελένη Σολωμονίδου δήλωσε: «Η σημερινή απεργία δεν έχει μόνο να κάνει με το χθεσινό περιστατικό στην Αθήνα. Είναι μία προσπάθεια να στείλουμε ένα μήνυμα για το τι βιώνουμε καθημερινά οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, προσπαθώντας να εφαρμόσουμε τη νομοθεσία. Καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες ύβρεων, προπηλακισμών και επιθέσεων, τόσο λεκτικών όσο και σωματικών. Με αυτή την απεργία στέλνουμε μήνυμα στην ελληνική κοινωνία».

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον ΕΦΚΑ, Νίκος Γεωργιάδης, ανέφερε: «Η απεργία γίνεται με αφορμή το θλιβερό περιστατικό με τον τραυματισμό συναδέλφων μας από τον ένοπλο που εισέβαλε με καραμπίνα. Αναδεικνύεται ένα σοβαρό ζήτημα ασφάλειας για τους εργαζόμενους σε όλες τις υπηρεσίες. Τέτοια γεγονότα μας γυρίζουν πολλά χρόνια πίσω. Καθημερινά αντιμετωπίζουμε δεκάδες περιστατικά και προσπαθούμε να εξηγήσουμε στους πολίτες ότι για τα χρόνια προβλήματα δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ».

Οι εργαζόμενοι ζητούν την άμεση ενίσχυση των μέτρων φύλαξης στα υποκαταστήματα, καθώς και την ουσιαστική στήριξη της Πολιτείας, προκειμένου να μπορούν να επιτελούν το έργο τους με ασφάλεια.