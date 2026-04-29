Βασίλης Παπαδρόσος: Το παρασκήνιο της αποχώρησης του από τον ΣΚΑΪ

THESTIVAL TEAM

Μετά από 7 χρόνια συνεργασίας, ο Βασίλης Παπαδρόσος αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ και την Τρίτη 28 Απριλίου, χαιρέτησε τους συνεργάτες του. Όπως αποκάλυψε η Φαίη Σκορδά, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Buongiorno» που παρουσιάζει στο Mega, ο μέχρι πρότινος Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης στον τηλεοπτικό σταθμό του Φαλήρου, ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος.

Η Φαίη Σκορδά, μοιράστηκε τις πληροφορίες της για τα όσα συνέβησαν χθες στα γραφεία του ΣΚΑΪ, όταν ο Βασίλης Παπαδρόσος αποχαιρέτησε όλους τους συνεργάτες του. «Χθες, ο κύριος Παπαδρόσος αποχαιρέτησε τον κόσμο στον ΣΚΑΪ. Ήταν πολύ συγκινημένος, παρότι ήθελε να είναι εγκρατής, δεν τα κατάφερε όμως και μαζεύτηκαν όλοι να τον χαιρετήσουν. Μαζεύτηκαν στην αίθουσα σύσκεψης… Στην αρχή, λοιπόν, λύγισε από συγκίνηση, παρότι δεν το περίμενε.

Πας άνετος και χαμογελαστός να χαιρετήσεις, αλλά δεν τα καταφέρνεις. Ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες του και μετά ζήτησε συγγνώμη, σε περίπτωση που κάποιον έχει αδικήσει, “είστε οι καλύτεροι κι έτσι να προχωρήσετε”! Ο κύριος Ζούλας δεν κατέβηκε, δεν ήταν παρών», ανέφερε η Φαίη Σκορδά.

Το συμβόλαιο του Βασίλη Παπαδρόσου με τον ΣΚΑΪ είχε ισχύ έως τον Ιούνιο του 2027, ωστόσο οι έντονες διαφωνίες του τελευταίου διαστήματος, υπήρξαν αφορμή για να υποβάλει την παραίτησή του από τη διοικητική θέση στην οποία βρισκόταν από τον Ιανουάριο του 2019, με επιτυχημένη για τον Όμιλο πορεία στον τομέα της ενημέρωσης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Γρηγόρη Μελά, βασική αιτία της αποχώρησής του λέγεται ότι ήταν οι παρεμβάσεις που δεχόταν το τελευταίο διάστημα και ιδιαίτερα μετά την τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Ζούλα ως Εντεταλμένου Συμβούλου Ενημέρωσης.

