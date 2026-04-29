Γεωργιάδης: Δύο νέες προκηρύξεις για παιδίατρο στο νοσοκομείο Ζακύνθου, μετά τα τραγικά γεγονότα με τη γιατρό

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι προστέθηκαν δύο νέες θέσεις παιδιάτρων για το νοσοκομείο Ζακύνθου στη συνολική προκήρυξη.

Όπως σημείωσε, οι θέσεις αυτές προστέθηκαν στη μεγάλη προκήρυξη που βρίσκεται σε εξέλιξη, τονίζοντας ότι «θα προσληφθεί παιδίατρος για το νοσοκομείο Ζακύνθου με οποιαδήποτε μορφή εργασίας επιθυμεί», ενώ έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι σχετικές πιστώσεις.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Μετά τα τραγικά γεγονότα με την παιδίατρο στην Ζάκυνθο και την ΕΔΕ που διατάξατε μείναμε εκεί με μία παιδίατρο. Δυστυχώς αυτή παρουσιάσε πρόβλημα υγείας. Σήμερα θα μετακινούσαμε δύο ιατρούς από το Ρίο και την Ακράτα αλλά μόλις πριν λίγο ο ένας παιδίατρος που θα μετακινούσαμε, μας ενημέρωσε ότι τραυματίστηκε χθες στο γυμναστήριο…. Στην μεγάλη προκήρυξη μας συμπεριέλαβα δύο νέες προκηρύξεις Παιδιάτρων για το Νοσοκομείο Ζακύνθου. Το ανεβάζω και εδώ για να γίνει γνωστό ότι θα προσλάβουμε Παιδιάτρο για το Νοσοκομείο Ζακύνθου με οποιαδήποτε μορφή εργασίας το επιθυμεί έχουμε εξασφαλίσει τις σχετικές πιστώσεις».

Άδωνις Γεωργιάδης Ζάκυνθος

