Δικηγόρος 89χρονου πιστολέρο: “Δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, δεν ψάχνει για ελαφρυντικά”

Σωματικά και πνευματικά υγιή, αποφασισμένο να μην δηλώσει μεταμέλεια, «απογοητευμένο μέχρι ακραίας απελπισίας γιατί αντί να δικαστεί το 2019 τον έκλεισαν στο Δαφνί για ένα μήνα» , περιγράφει ο συνήγορος Βασίλης Νουλέζας, τον 89χρονο που πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμικού και στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

«Με ταλαιπώρησαν 20 χρόνια, με κορόιδεψαν, με χλεύασαν και αντί να μού δώσουν σύνταξη πλαστογράφησαν τα βιβλιάρια ασθένειας που είχα στείλει από την Αμερική», είναι τα λόγια του 89χρονου που μετέφερε ο συνήγορός του μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή Newsroom.

Σχετικά με το πώς κατέληξε στην Πάτρα, ο κ. Νουλέζας, είπε ότι ο 89χρονος είχε στόχο να συνεχίσει οδικώς για το Στρασβούργο όπου είχε ήδη προσφύγει κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας και του ΕΦΚΑ.

«Δεν ψάχνει ελαφρυντικά και δεν είχε ανθρωποκτόνο διάθεση, αφού πυροβόλησε στο έδαφος και άφησε την καραμπίνα στο Πρωτοδικείο», είπε ο δικηγόρος, μεταφέροντας επίσης δήλωση του πελάτη του ότι «δεν θέλει να πεθάνει ούτε στο γηροκομείο ούτε στο φρενοκομείο».

«Φυσικά η συμπεριφορά του δικαιολογεί διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Ωστόσο, πριν από πέντε χρόνια είχε προειδοποιήσει ότι θα τουφεκίσει και αντί να οδηγηθεί στα δικαστήρια τον έκλεισαν στο Δαφνί. Την βία την καταδικάζουμε όλοι αλλά να ξανασκεφτεί ο προϊστάμενος του ΕΦΚΑ πόσο έχουν ταλαιπωρήσει και ισοπεδώσει ανθρώπους και οικογένειες για να βγάλουν σύνταξη, τη στιγμή που στη Γερμανία η διαδικασία γίνεται σε έναν μήνα», είπε ο κ. Νουλέζας.