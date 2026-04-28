Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Εφετείο: “Θα με δείτε στις ειδήσεις” έλεγε χαμογελαστός ο 89χρονος κατά τη σύλληψή του

Μετά από έξι ολόκληρες ώρες που κυκλοφορούσε ανενόχλητος στην Αθήνα μετά τις επιθέσεις στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Εφετείο, ο 89χρονος δράστης συνελήφθη στην Πάτρα.

Ο ηλικιωμένος άνδρας προκάλεσε χαμό καθώς άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Εφετείο στη Λουκαρέως, τραυματίζοντας πέντε άτομα και στη συνέχεια πήγε με ταξί στην Πάτρα, όπου και συνελήφθη.

Ο 89χρονος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς στο ξενοδοχείο Άδωνις δίπλα στα ΚΤΕΛ Αχαΐας, έχοντας μάλιστα μαζί του 38άρι περίστροφο, το οποίο ήταν γεμάτο και το οποίο είχε στο εσωτερικό της καμπαρντίνας του!

Μπήκε στο ξενοδοχείο σαν πελάτης, ενώ σταμάτησε για λίγο στο μπαρ. Οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου ανέφεραν στο thebest.gr ότι ήταν χαλαρός και χαμογελαστός, με εμφανή σημάδια ψυχικής αστάθειας.

Δεν αντιστάθηκε στη σύλληψή του ενώ φεύγοντας είπε ‘θα με δείτε το βράδυ στις ειδήσεις”.

