Κρήτη: Σοβαρό τροχαίο στη Μεσαρά – Στο νοσοκομείο 12χρονη και ο πατέρας της

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στον δρόμο από Σίβα προς Πετροκεφάλι στη Μεσαρά της Κρήτης, όταν δύο Ι.Χ. συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας 12χρονης και του πατέρα της.

Στο σημείο σήμανε άμεσα συναγερμός, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ να επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό των δύο τραυματιών. Συνολικά 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα συμμετείχαν στην επιχείρηση, καθώς οι συνθήκες της σύγκρουσης δυσχέραιναν την πρόσβαση.

Από τους δύο τραυματίες πιο σοβαρά είναι η 12χρονη, η οποία διακομίστηκε στο Ηράκλειο για νοσηλεία, ενώ ο πατέρας της μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

