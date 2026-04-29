Φλωρίδης για 89χρονο πιστολέρο: Aπεδείχθη ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας – Πρέπει να ξαναδούμε τα σχέδια τρωτότητας

«Όταν ένα πράγμα λειτουργεί επί δεκαετίες και επειδή η φύση των υποθέσεων που διεξάγονται εκεί δεν είναι τέτοια που μπορεί να δημιουργήσει μια ένταση, άρα δηλαδή το βασικό είναι ότι δεν γίνονται ποινικές δίκες εκεί, λες ότι αφού είναι δεκαετίες έτσι, άρα δεν υπάρχει θέμα. Χθες όμως απεδείχθη ότι υπάρχει θέμα.

Επομένως αυτό μας οδηγεί στο να δούμε πάλι τα σχέδια τρωτότητας, έτσι τα λένε οι αστυνομικοί. Άρα δηλαδή, να δεις ότι και σε αυτό το χώρο πιθανότατα χρειάζεται να αυξήσουμε τα μέτρα ή να πάρουμε κάτι που δεν είχαμε» επισήμανε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για την ένοπλη επίθεση στο Πρωτοδικείο της Λουκάρεως από έναν 89χρονο.

«Είναι προφανές ότι σήμερα, αύριο, μεθαύριο θα έχουμε και μια εικόνα και μία πρόταση από την Ελληνική Αστυνομία, διότι για τα σχέδια τρωτότητας η εμπειρία στην Ελληνική Αστυνομία ανήκει και να δούμε πώς ακριβώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση» συνέχισε.

Σχετικά με το πρωτοφανές χθεσινό περιστατικό, ο Υπουργός επισήμανε «το πρώτο που μας ένοιαξε ήταν, πήγε άμεσα ο Γενικός Γραμματέας εκεί να δούμε αν είχαμε κάτι δυσάρεστο. Ευτυχώς δεν είχαμε και από εκεί ξεκινάμε».

«Όλα αυτά μας δημιουργούν σκέψεις. Πάντα κοιτάμε αν υπάρχουν κενά, ποια είναι αυτά. Τώρα συζητάμε για κάτι και προχθές, με τους μεγαλύτερους κανόνες ασφαλείας κινδύνευσε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Θέλω να πω λοιπόν, ας προσγειωθούμε λίγο για να δούμε ότι δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο που να έχει λύσει όλα τα θέματα αυτά. Απλώς πρέπει να δούμε τι συμπεράσματα βγάζουμε κάθε φορά όταν έχουμε τέτοια γεγονότα, γιατί έτσι προχωράνε οι χώρες. Ας το δούμε λίγο πιο ψύχραιμα, να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό» ανέφερε ο κ. Φλωρίδης.

Περιγράφοντας ποια ήταν τα δεδομένα ως τώρα και τι αλλάζει στο εξής, ανέφερε «αυτό είναι ένα κτίριο το οποίο είναι δεκαετίες έτσι γιατί δεν γίνονται ποινικές δίκες εκεί. Δηλαδή θέλω να πω, δεν έγιναν ποτέ ποινικές δίκες εκεί, να έχεις συνωστισμό, να έχεις θέματα».

Σχετικά με όσα είπε νωρίτερα στην ίδια εκπομπή ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κ. Σεβαστίδης, ότι έχουν γίνει κατ’ επανάληψη περιστατικά εκεί, ο κ. Φλωρίδης ανέφερε «προσωπικά δεν τα γνωρίζω. Στο Εφετείο, που είναι ένα συγκρότημα μεγάλο ο Άρειος Πάγος, ειδικά στο Εφετείο που έχουμε σοβαρές ποινικές δίκες, έχεις και μεγάλα μέτρα φύλαξης και γι’ αυτό δεν έγινε αυτό εκεί. Έγινε στο πρώην Ειρηνοδικείο, το οποίο φιλοξενεί αστικές υποθέσεις που δεν πηγαίνει κόσμος, δηλαδή πηγαίνουν κυρίως δικηγόροι. Η Σχολή Ευελπίδων που έχει επίσης, τα κτίρια της Ευελπίδων, που έχει ποινικές υποθέσεις έχει καλή φύλαξη».

«Τα δικαστήρια που έχουν την πίεση την πιθανή ή το πιθανό ενδεχόμενο να προκύψει κάτι, αυτά φυλάσσονται. Δηλαδή στο Εφετείο για να μπεις, δεν μπαίνεις ούτε με καφέ ή στην Ευελπίδων, έχει όλα τα στοιχεία εκείνα που συγκροτούν ένα καλό σύστημα φύλαξης. Παρόλα αυτά λες ότι ακόμα και εκεί που έχουμε την καλύτερη φύλαξη και εκεί κάτι μπορεί να σου βγει. Γι’ αυτό και συνέχεια όλα αυτά ελέγχονται.

Εδώ όμως, στο συγκεκριμένο κτίριο, λόγω δεκαετιών που δεν υπήρξε κάτι λόγω της φύσης των υποθέσεων, γιατί εκεί δεν πηγαίνει και κόσμος. δεν πηγαίνουν διάδικοι, ελάχιστοι πηγαίνουν. Έντεκα η ώρα το πρωί για να καταλάβετε, οι υποθέσεις εκεί τελειώνουν. Δεν έχει κάτι. Είναι αστικές υποθέσεις. Άρα δεν έχεις αυτόν τον πιθανό κίνδυνο που έχει διαγνωστεί εδώ και χρόνια. Παρ’ όλα αυτά όμως, επαναλαμβάνω, το χθεσινό περιστατικό μας μαθαίνει κάτι. Μάλιστα, ότι ακόμα και εκεί που επί δεκαετίες δεν είχες πρόβλημα λόγω της φύσης της λειτουργίας αυτού του δικαστηρίου, φαίνεται ότι μπορεί να έχεις» προσέθεσε.

«Σήμερα, αύριο η Ελληνική Αστυνομία θα οριστικοποιήσει μαζί με το Υπουργείο, με εμάς δηλαδή, την εικόνα και την πρόταση ότι κάτι διαφορετικό πρέπει να κάνουμε εκεί. Εφόσον αυτό γίνει, την άλλη εβδομάδα, αυτά θα έχουν τακτοποιηθεί. Όλα προχωράνε με βάση μια λογική εκτίμηση των πραγμάτων» συμπλήρωσε ο κ. Φλωρίδης.

Αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών και την πολιτική θύελλα που έχει ξεσπάσει μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, ο κ. Φλωρίδης ανέφερε τα εξής:

«Πριν από δύο μήνες εξεδόθη μία απόφαση σε ένα Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, η οποία απόφαση έλεγε ότι, διαβιβάζω στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατά βάση, να διερευνηθεί εάν από τα στοιχεία που προέκυψαν σε αυτήν τη δίκη ενδεχομένως μπορούν να στοιχειοθετηθούν κάποια άλλα αδικήματα που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη έρευνα.

Εκεί λοιπόν έγινε ένας διαχωρισμός, όπου κάποια από αυτά τα στοιχεία ανατέθηκαν σε πρωτοβάθμιους εισαγγελείς για να τα ερευνήσουν, αυτά δηλαδή που διαβίβαζε η απόφαση και το ζήτημα το ενδεχόμενο να έχει τελεστεί κατασκοπεία σε βαθμό πλημμελήματος πάντα, γιατί αυτό λέγει η απόφαση, διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου διότι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου είχε διερευνήσει εάν υπάρχει και το ενδεχόμενο κατασκοπείας. Θυμίζω ότι η έρευνα για το ζήτημα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων έγινε από τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κ. Ζήση, ήταν εκτεταμένη και κατέληξε σε δύο συμπεράσματα. Το ένα ήταν ότι υπάρχουν ευθύνες προσώπων, πολιτών, οι οποίες πρέπει να οδηγηθούν στο δικαστήριο, οδηγήθηκαν και με βάση το πόρισμα του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου έγινε αυτή η δίκη γιατί τώρα ακούμε διάφορα, αλλά επίτηδες προσπαθούν να μπερδέψουν τον κόσμο. Αυτή η δίκη έγινε χάρη στην έρευνα που έκανε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κύριος Ζήσης.

Το δεύτερο συμπέρασμα της έρευνας εκείνης ήταν ότι δεν υπήρχαν στοιχεία τα οποία να τεκμηριώνουν εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών και άρα, θέματα κατασκοπείας. Έτσι, κατά το μέρος εκείνο, η υπόθεση αυτή μπήκε στο αρχείο.

Αυτό που διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο ήταν μήπως κάποια στοιχεία τα οποία προέκυψαν στη δίκη αυτή δικαιολογούν την ανάσυρση της υπόθεσης κατά το μέρος αυτό από το αρχείο, προκειμένου να διερευνηθεί το θέμα της κατασκοπείας.

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που διερεύνησε ο ίδιος την υπόθεση, επικαλούμενος την προηγούμενη έρευνα που διεξήγαγε ο κύριος Ζήσης με δύο πορίσματα, γιατί συνήθως αποφεύγουν να αναφερθούν στο δεύτερο πόρισμα του κυρίου Ζήση, είπε ότι με την απόφαση δεν προσκομίζεται κανένα καινούριο στοιχείο το οποίο να δικαιολογεί την ανάσυρση της υπόθεσης. Έτσι, η υπόθεση παραμένει στο αρχείο. Άρα αυτό ήταν το θέμα. (…)

Σε οποιαδήποτε στιγμή, είτε στην κατ’ έφεση δίκη που θα γίνει για τη δίκη την πρώτη που έγινε, γιατί εδώ είχαμε μια πρωτοβάθμια δίκη ενός μονομελούς δικαστηρίου – οι κατηγορούμενοι καταδικασθέντες άσκησαν έφεση επί της αποφάσεως αυτής, η έφεση θα δικαστεί τον ερχόμενο Δεκέμβριο έχει προσδιοριστεί – σε οποιαδήποτε στιγμή, είτε σε εκείνο το δικαστήριο είτε έξω απ’ το δικαστήριο, υπάρξουν στοιχεία που έχουν κάποιοι ή που προκύψουν, τα οποία δικαιολογούν να βγει αυτή η υπόθεση από το αρχείο ξανά, τα στοιχεία αυτά θα υποβληθούν αρμοδίως και θα εξεταστεί αν πρέπει να βγουν ή όχι από το αρχείο. Δηλαδή θέλω να πω, τίποτα δεν κλείνει οριστικά».

Σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες προς κυβέρνηση και δικαιοσύνη από το ΠΑΣΟΚ που ετοιμάζεται να καταθέσει αίτημα για εξεταστική επιτροπή, ο κ. Φλωρίδης επισήμανε «όταν κρίνουμε την απόφαση ενός εισαγγελέα και μάλιστα του ανώτατου εισαγγελέα της χώρας, υπάρχει μια υποχρέωση, γιατί ο εισαγγελέας νομικά κρίνει. Τι έκρινε ο εισαγγελέας; Εάν στην απόφαση που του διαβιβάστηκε υπάρχουν στοιχεία καινούργια που να δικαιολογούν να βγει η υπόθεση αυτή από το αρχείο και ο εισαγγελέας είπε δεν υπάρχει κανένα τέτοιο στοιχείο που να το δικαιολογεί αυτό. Ωραία. Θα περίμενα από αυτούς που ασκούν κριτική στην απόφαση του εισαγγελέα να πουν ότι σε αυτό και σε αυτό και σε αυτό και σε αυτό το σημείο, δεν είναι σωστή νομικά η απόφαση του εισαγγελέα. Δεν λένε όμως αυτό. Σπεύδουν να απευθύνουν μια κατηγορία συλλήβδην ότι είναι έτσι ή αλλιώς, χειραγωγείται και αυτό είναι ό,τι πιο επικίνδυνο μπορεί να γίνει για τη δικαιοσύνη, όταν μάλιστα είναι συμπεριφορά κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Δεν άκουσα λοιπόν που διαφωνούν νομικά με την απόφαση του εισαγγελέα. Πουθενά. Ούτε σε ένα σημείο. Ακούω διαρκώς χαζομάρες και μία μάλιστα και από δημοσιογραφική έρευνα που λέει ότι, πρόλαβε να μην τη βγάλει από το αρχείο, βιάστηκε γιατί θα εμφανιστούν νέα στοιχεία. Μα άνθρωπέ μου, εσύ που λες αυτές τις βλακείες, λέω σε αυτούς που τις λένε, πρέπει να ξέρεις ότι όταν εμφανιστούν οποιαδήποτε στοιχεία σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και τα στοιχεία αυτά κριθούν ότι είναι άξια να βγάλουν την υπόθεση από το αρχείο, η υπόθεση βγαίνει. Άρα τι θα πει βιάστηκε; Δεν υπάρχει τελεσίδικο εδώ».