WSJ: Ο Τραμπ σχεδιάζει παρατεταμένο ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να προετοιμαστούν για έναν παρατεταμένο ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal την Τρίτη, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, σε πρόσφατες συσκέψεις ο Τραμπ επέλεξε τη συνέχιση της οικονομικής ασφυξίας της Τεχεράνης, στοχεύοντας στην περαιτέρω μείωση των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου μέσω του περιορισμού της ναυσιπλοΐας προς και από τα λιμάνια της χώρας.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτιμά ότι άλλες επιλογές που εξετάζονται, όπως η επανέναρξη αεροπορικών βομβαρδισμών ή η αποχώρηση από τη σύγκρουση, ενέχουν μεγαλύτερο ρίσκο σε σχέση με τη διατήρηση του ναυτικού αποκλεισμού.

Το πρακτορείο Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα τις πληροφορίες.