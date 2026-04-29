MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

WSJ: Ο Τραμπ σχεδιάζει παρατεταμένο ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν

|
THESTIVAL TEAM

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να προετοιμαστούν για έναν παρατεταμένο ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal την Τρίτη, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, σε πρόσφατες συσκέψεις ο Τραμπ επέλεξε τη συνέχιση της οικονομικής ασφυξίας της Τεχεράνης, στοχεύοντας στην περαιτέρω μείωση των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου μέσω του περιορισμού της ναυσιπλοΐας προς και από τα λιμάνια της χώρας.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτιμά ότι άλλες επιλογές που εξετάζονται, όπως η επανέναρξη αεροπορικών βομβαρδισμών ή η αποχώρηση από τη σύγκρουση, ενέχουν μεγαλύτερο ρίσκο σε σχέση με τη διατήρηση του ναυτικού αποκλεισμού.

Το πρακτορείο Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα τις πληροφορίες.

Ντόναλντ Τραμπ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

