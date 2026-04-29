Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη Θεσσαλονίκη – Φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ, απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη μία γυναίκα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης στο φανάρι της Αγχιάλου στην παλαιά ΕΟ Θεσσαλονίκης-Βεροίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα φορτηγό συγκρούστηκε με αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με την οδηγό του ΙΧ να εγκλωβίζεται. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής με πέντε πυροσβέστες όπου απεγκλώβισαν την γυναίκα με χρήση διασωστικής σειράς.

Η ίδια μεταφέρθηκε έχοντας τις αισθήσεις της στο εφημερεύον νοσοκομείο. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.