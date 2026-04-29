MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Κυκλοφορούν από αύριο τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ξεκινά αύριο το πρωί η διάθεση των εισιτηρίων για το ντέρμπι του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Τούμπας, για την 3η αγωνιστική των Playoffs του Πρωταθλήματος.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την προσεχή Κυριακή στις 19:00.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Πέμπτη (30.04) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, για την 3η αγωνιστική των Playoffs του Πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 2025-26, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (03.05) στις 19:00 στο γήπεδο της Τούμπας.

Τιμές Εισιτηρίων

ΘύραΤιμήΠαιδικό
1€40€5
2, 3€30€5
5, 6€20€5
4, 4Α€15
7, 7Α, 8€15€5
VIP, VIPA€150

Κανάλια Πώλησης

Α.Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ 

Β.Επίσημη ιστοσελίδα της Ticketmaster

Δεδομένης της ισχύουσας νομοθεσίας & της αποκλειστικής χρήσης του Gov.gr Wallet για την είσοδο των φιλάθλων μας στο γήπεδο & προς αποφυγή οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος, σας ενημερώνουμε ότι η πώληση θα σταματήσει μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα δηλαδή στις 03/05/2026 18:30.

Κάρτα φιλάθλου ΑΣ ΠΑΟΚ

  • Για την αγορά κανονικού εισιτηρίου απαιτείται η καταχώρηση του αριθμού της κάρτας φιλάθλου ΑΣ ΠΑΟΚ στο στάδιο της καταχώρησης των προσωπικών στοιχείων του κατόχου εισιτήριου.
  • Για την τρέχουσα σεζόν έχει κόστος 10 ευρώ, εκδίδεται αποκλειστικά από τον ΑΣ ΠΑΟΚ στο link εδώ και τα έσοδα πηγαίνουν για την ενίσχυση των τμημάτων του.
  • Η κάρτα φιλάθλου είναι προσωπική, αντιστοιχεί σε έναν ΑΜΚΑ, εκδίδεται μία φορά, θα πρέπει να καταχωρείται για την αγορά του εισιτηρίου και ισχύει για όλους τους φετινούς αγώνες της Α ομάδας.
  • Για την αγορά παιδικού εισιτήριου δεν απαιτείται αγορά κάρτας φιλάθλου ΑΣ ΠΑΟΚ.
  • Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία αγοράς κάρτας φιλάθλου και σε πιθανές δυσλειτουργίες στη χρήση της.
  • Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την αγορά ή καταχώρηση της κάρτας φιλάθλου, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι φίλαθλοι θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση πελατών του ΑΣ ΠΑΟΚ στο τηλέφωνο 2310988000 ή στο email info@acpaok.gr.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Όταν ο 89χρονος πιστολέρο είχε πάει στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και είχε μιλήσει στις κάμερες – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε 16 χώρες για παιδική πορνογραφία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σταθερό τιμολόγιο νερού με τέλος αποχέτευσης 1 ευρώ/μήνα προτείνει η ΕΥΑΘ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

H Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον πατέρα της σε μία σπάνια φωτογραφία στα Καμένα Βούρλα – “Το καλό θα νικήσει”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κλείνει γνωστό καφέ μετά από 15 χρόνια – “Η απόφαση δεν ήρθε εύκολα…”

MEDIA NEWS 9 ώρες πριν

Βασίλης Παπαδρόσος: Το παρασκήνιο της αποχώρησης του από τον ΣΚΑΪ