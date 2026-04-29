Πέτρος Πολυχρονίδης για τη σύζυγό του: Είχε όνειρο να φύγει για πάντα στην Αυστραλία, δυστυχώς με γνώρισε και αναγκάστηκε να μείνει εδώ

Στην επιθυμία της συζύγου του να ζήσει μόνιμα στην Αυστραλία, η οποία ανατράπηκε μετά τη γνωριμία τους, αναφέρθηκε ο Πέτρος Πολυχρονίδης, τονίζοντας ότι τα τελευταία 13 χρόνια πορεύονται μαζί.

Ο παρουσιαστής παραχώρησε συνέντευξη στο «The 2Night Show» που προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης 28 Απριλίου, μιλώντας για την αλλαγή σχεδίων της συζύγου του, Κατερίνας, καθώς πριν κάνει σχέση με τον Πέτρο Πολυχρονίδη, είχε προγραμματίσει να ζήσει μόνιμα και να εργαστεί στην Αυστραλία.

Η γνωριμία ωστόσο του ζευγαριού και η κοινή τους πορεία των τελευταίων 13 ετών άλλαξαν τα δεδομένα: «Η Κατερίνα δυστυχώς είχε ωραίες δουλειές στο τραπεζικό σύστημα και το όνειρό της ήταν να φύγει στο εξωτερικό, όταν με γνώρισε και μάλιστα το όνειρό της, ήταν να φύγει για πάντα στην Αυστραλία. Είχε κάνει και τα χαρτιά της και τις άδειές της, γιατί είχε όνειρο να μείνει για πάντα εκεί πέρα. Δυστυχώς γνώρισε εμένα μετά και αναγκάστηκε να μείνει εδώ τα τελευταία 13 χρόνια».

