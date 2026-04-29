Ν. Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης με τον ανιψιό του δημιούργησαν μία συμμορία στο Μαξίμου για να επηρεάζουν τη Δικαιοσύνη

Στη διάρκεια της συνέντευξης του στο Mega, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υπογράμμισε τη θεσμική παρακμή και την υπονόμευση του κράτους δικαίου.

«Το 2019 ο ελληνικός λαός ψήφισε τον κ. Μητσοτάκη, γιατί δεσμεύτηκε ότι θα αντιμετωπίσει τη θεσμική παρακμή που δημιούργησαν ο Τσίπρας με τον Καμμένο. Και αντί να την αντιμετωπίσει, έκανε τα ίδια και χειρότερα. Τι έκανε; Μαζί με τον ανιψιό του δημιούργησαν μια συμμορία στο Μαξίμου, η οποία επηρεάζει τη δικαιοσύνη, ελέγχει τη ροή του χρήματος και δημιούργησε κι έναν μηχανισμό προπαγάνδας – από τα media και τα social media – για να παραπληροφορεί συγκροτημένα τον ελληνικό λαό».

Στον απόηχο της διάταξης Τζαβέλλα για τη μη ανάσυρση από το αρχείο της υπόθεσης των παράνομων παρακολουθήσεων, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι «όλα ξεκινούν από το Μαξίμου» δίνοντας δύο παραδείγματα.

«Όλοι μας γνωρίζουμε ότι στοχοποιήθηκαν από το predator οι τέσσερις αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων. Είναι έτσι; Είναι έτσι. Και ο κ. Τζαβέλλας αποφάνθηκε ότι δεν χρειάζεται να ερευνήσουμε ποιος, γιατί και πού είναι το υλικό που κάποιοι υπέκλεψαν από τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων. Δηλαδή, αυτό πια είναι θέμα εθνικής ασφάλειας.

Δεύτερο ζήτημα: βγαίνει ένας απόστρατος αξιωματικός του Ισραήλ, αποκαλεί“Νίξον” τον κ. Μητσοτάκη και λέει ότι “αυτό το λογισμικό το πουλάω μόνο σε κράτη και κρατικές υπηρεσίες”.

Φωτογραφίζει, λοιπόν, το κράτος και την ΕΥΠ και ο κ. Τζαβέλλας δεν τον καλεί να του πει:“έλα εδώ, λες “Νίξον” τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, λες ότι έχεις στοιχεία ότι το πουλάς μόνο σε κράτη, φέρε μας τα στοιχεία για να αποδείξεις τα λεγόμενά σου”» ανέφερε και συμπέρανε:

«Άρα, ο κ. Τζαβέλλας δεν ενδιαφέρεται να μάθει η ελληνική δικαιοσύνη, – στο ανώτατο επίπεδο -, ποιοι έστησαν ένα παρακράτος εις βάρος των Ενόπλων Δυνάμεων και ποιοι εκβιάζουν τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ωραία ηγεσία της δικαιοσύνης».

Απαντώντας στην κριτική της κυβέρνησης ότι επιτίθεται στη δικαιοσύνη, αντέτεινε: «αξιολογώ τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, γιατί και οι κρίνοντες κρίνονται. Εκβίασα κανένα δικαστή; Επιτέθηκα προσωπικά σε κάποιον και οργάνωσα μέσω των media τη δολοφονία χαρακτήρα του;»

Ειδικότερα για τις εκστρατείες δολοφονίας χαρακτήρων και προπαγάνδας στα social media, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε σε πρόσφατη δικαστική απόφαση για την ταυτότητα του διαδικτυακού τρολ “Ζούκοφ”σημείωσε:

«Θεοδόσης Μούγιος, ο γνωστός “Ζούκοφ” του διαδικτύου και αρθρογράφος της εφημερίδας Μανιφέστο, γνωστού μηχανισμού προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός ο άνθρωπος απ’ ό,τι διαβάζω είναι πρώην αστυνομικός, αποταγμένος από το σώμα, έχει στην πλάτη τον μισό ποινικό κώδικα, με καταδίκες απιστίας, υπεξαίρεση, πλαστογραφία και διετή στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Αυτός εμφανιζόταν ως συνεργάτης του κ. Λιβάνιου και καταδικάστηκε ως το τρολ “Ζούκοφ” που έχει πολλές φορές εξυβρίσει κι εμένα και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και παραπληροφορεί τον κόσμο συγκροτημένα. Αυτούς ποιος τους μάζεψε, ποιος τους έδωσε την εξουσία, ποιος τους πληρώνει και ποιος τους καλύπτει; Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και η παρέα του Μαξίμου».

«Ορφανά του ΛΑ.ΟΣ. και τύποι από τα «Παρατράγουδα» οι πραίτορες του Μητσοτάκη – Αγωνίζομαι για την πολιτική αλλαγή»

«Οι τελευταίοι “πραίτορες” του κ. Μητσοτάκη είναι τα ορφανά του ΛΑ.Ο.Σ. και κάτι τύποι από τα παρατράγουδα της κυρίας Πάνια, αυτοί του έχουν μείνει. Ακόμη και πέντε βουλευτές -μεταξύ των οποίων και ο προηγούμενος Κυβερνητικός Εκπρόσωπος- αρθρογράφησαν χθες και είπαν ότι ο τρόπος που λειτουργεί αυτό το “επιτελικό κράτος” δημιουργεί τεράστια ζητήματα. Οι βουλευτές τους επιβεβαιώνουν αυτά που περιγράφουμε τόσο καιρό. Πρέπει να τελειώσει το “επιτελικό κράτος”, πρέπει να έχουμε μια άλλη κυβέρνηση, για αυτό αγωνίζομαι για την πολιτική αλλαγή» σχολίασε επιπλέον με φόντο τη δημόσια κριτική 5 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος.

Σχετικά με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και την αδυναμία της να βάλει ανάχωμα στην ακρίβεια, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε την πρόταση για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά.

«Τι σημαίνει δίκαιη φορολόγηση για την κοινωνία; Ο μεγάλος πλούτος να πληρώνει περισσότερα και οι αδύναμοι λιγότερα. Ποιος είναι ο πιο άδικος φόρος; Εμείς προτείναμε να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και μας είπε “όχι” η Νέα Δημοκρατία. Πήγα πριν ένα μήνα στην Κύπρο και μου είπε ο Πρόεδρος ο κ. Χριστοδουλίδης ότι τον μηδένισαν στα βασικά αγαθά. Και πως κατάφεραν να περάσει η μείωση στην τιμή; Έκαναν ελέγχους πριν, κατέγραψαν τιμές προϊόντων, μείωσαν – μηδένισαν ξαφνικά το ΦΠΑ και μετά έκαναν ελέγχους ξανά και σε όσους δεν το είχαν περάσει στην τιμή, τους επέβαλαν πρόστιμα. Άρα αν ένα κράτος θέλει… πώς το πέτυχε η Κυπριακή Δημοκρατία και δεν μπορεί να το πετύχει η Ελληνική κυβέρνηση;» αναρωτήθηκε.

Ενώ ως προς το κυβερνητικό αφήγημα ότι επιστρέφεται μέρισμα στην κοινωνία, ο κ. Ανδρουλάκης εξήγησε:

«Μέσω της ακρίβειας έχει υπεραπόδοση στον ΦΠΑ και στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Γιατί όσο πιο υψηλές είναι οι τιμές λόγω του πληθωρισμού, τόσο περισσότερα έσοδα έχει από τον ΦΠΑ και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Άρα, μας παίρνει από τη μια τσέπη δισεκατομμύρια και όποτε έχει δημοσκοπική ανάγκη ο κ. Μητσοτάκης δίνει ένα κομμάτι – πολύ μικρότερο των εσόδων – στην κοινωνία και λέει ‘’ορίστε, σας στηρίζω’’. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να στηρίξουμε την κοινωνία, θεσμικά. Δηλαδή, φέρνοντας τη φορολόγηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο μέσο ευρωπαϊκό όρο καθώς είμαστε από τις χώρες με τον υψηλότερο ΕΦΚ. Κάνοντας παρεμβάσεις για τη στέγαση, θεσμικές, με κοινωνικές κατοικίες, με πλαφόν στα ενοίκια σε ζώνες πίεσης. Γιατί η επιστροφή του ενός ενοικίου τον χρόνο, που εφαρμόζει η κυβέρνηση, ουσιαστικά το παίρνει η αγορά και αυξάνει περισσότερο τα ενοίκια.

Μπορούν να γίνουν ζώνες πίεσης, δηλαδή κάθε δήμος να κάνει μια μελέτη, να δούμε ποια είναι η κατάσταση στα ενοίκια και να κάνουμε δύο μεγάλες κινήσεις. Η μια είναι ο περιορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης, δηλαδή λιγότερα Airbnb, άρα περισσότερη μακροχρόνια μίσθωση. Και το δεύτερο είναι το πλαφόν στα ενοίκια που θα ‘χει να κάνει και με κριτήρια. Δηλαδή, ένα σπίτι που είναι πάρα πολύ παλιό κι έχει σοβαρές αδυναμίες, πρέπει με συγκεκριμένα κριτήρια να μπει το πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων. Αυτά που λέω, γίνονται σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Εμείς έχουμε 50% αύξηση των ενοικίων σε τέσσερα χρόνια. Και είχαμε φέτος +10%. Δηλαδή, μετά το ένα ενοίκιο τον χρόνο, που έδωσαν με κάποια κριτήρια, έχουμε περαιτέρω αύξηση των ενοικίων 10%».

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στη νομοθετική πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες με δεδομένο το χάσμα επιτοκίων καταθέσεων-χορηγήσεων, τις προμήθειες και τις υπερχρεώσεις.

«Για να πιεστούν να δείξουν κοινωνικό πρόσωπο, προτείναμε να φορολογηθούν με 8% τα κέρδη τους που πέρυσι έφτασαν τα 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα θα δώσουν 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ μερίσματα που θα φορολογηθούν αντί για 15% που το είχε το ΠΑΣΟΚ, το έκανε 10% ο κ. Τσίπρας και 5% ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή με φορολόγηση 5%, οι μέτοχοι θα πάρουν τόσα δισεκατομμύρια μερίσματα».

Σχετικά με τις θεσμικές παρεμβάσεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ για αξιοκρατία και διαφάνεια, ο κ. Ανδρουλάκης αναφερόμενος στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σημείωσε:

«Η ΑΑΔΕ είναι μια πρόχειρη και προσωρινή λύση. Δηλαδή, αυτό θα μπορούσε να γίνει για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Εμείς πρέπει να πιστοποιήσουμε έναν νέο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος θα έχει ηγεσία τετραετούς θητείας που δεν θα μπορεί κανείς να την αλλάξει. Άρα, θα είναι αυτόνομος από το ρουσφέτι του υπουργείου και της εκάστοτε κυβέρνησης. Το πρόγραμμά μας τι λέει; Όλες αυτές οι θέσεις θα έχουν μια θητεία, τέσσερα ή πέντε χρόνια, η οποία δεν θα ταυτίζεται με τον εκλογικό κύκλο, θα γίνεται με έναν ανοιχτό διαγωνισμό και θα έχουν μια αυτόνομη διοίκηση. Το ρουσφέτι πώς το πολεμάς; Όταν ο άλλος δεν είναι εξαρτημένος από εσένα. Αν δεν τον διορίζω εγώ τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε ο υπουργός, θα μπορεί εύκολα να σηκώνει ο οποιοσδήποτε το τηλέφωνο;».

Κλείνοντας ο κ. Ανδρουλάκης έβαλε εκ νέου το πρόταγμα της πολιτικής αλλαγής.

«Ωραία τα λέμε και ωραία θα τα κάνουμε. Ζητώ από τον ελληνικό λαό να με εμπιστευτεί, γιατί η πορεία μου δεν έχει ούτε ρουσφέτι ούτε διαπλοκή ούτε παιχνίδια με τη δικαιοσύνη ούτε με τα media. Αυτοί που τα έκαναν, ανήκουν στο κακό παρελθόν της χώρας και αυτό το παρελθόν κάνει ζημιά και σήμερα. Πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει οι αμετανόητοι να μπουν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας», κατέληξε.