MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις 13,6 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ σε νέα δημοσκόπηση – Τα ποσοστά Τσίπρα και Καρυστιανού

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στα ποσοστά του Ιανουαρίου στην εκτίμηση ψήφου, με απώλεια 2,5 μονάδων επέστρεψε η Νέα Δημοκρατία λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ και Λαζαρίδη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Mega. Το προβάδισμα του κυβερνώντος κόμματος, που λαμβάνει 28,6% (από 31,1%) στην εκτίμηση ψήφου διαμορφώθηκε στις 13,6 μονάδες έναντι του ΠΑΣΟΚ, η βελόνα του οποίου «κουνήθηκε» προς τα πάνω, αλλά μόλις κατά 1,4 μονάδες.

Η κυβέρνηση, όπως και ο πρωθυπουργός καταγράφουν δημοσκοπική ζημιά 3 μονάδων στην αξιολόγηση των πολιτών, ωστόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί πολύ μεγάλο προβάδισμα στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, με 26%, έναντι μόλις 7% του Αλέξη Τσίπρα και 6% του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος μάλιστα ισοβαθμεί με Κωνσταντοπούλου και Βελόπουλο. Σημειώνεται ότι η Metron Analysis μετρά αυθόρμητες αναφορές στο ερώτημα της καταλληλότητας για την πρωθυπουργία – η Μαρία Καρυστιανού καταγράφηκε στο 4%, ενώ έχει δυνητική ψήφο 10%, με πτώση 6 μονάδων σε σχέση με την μέτρηση του Ιανουαρίου.

Τόσο το ΠΑΣΟΚ, όσο και ο πρόεδρός του κέρδισαν τρεις μονάδες στην αξιολόγηση των πολιτών, ωστόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρά την άνοδο της δημοφιλίας του από το 23% στο 26% μένει στην έκτη θέση, πίσω από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου (παραμένει πρώτη, έχοντας χάσει 9 μονάδες από τον Ιανουάριο), τον Δημήτρη Κουτσούμπα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στον Σωκράτη Φάμελλο και τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη…

Η Μetron Analysis «βγάζει» μία οκτακομματική Βουλή, ενώ… αντιστρέφει την ψαλίδα υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας (53% θέλει κυβερνητική συνεργασία, 44% κυβέρνηση αυτοδυναμίας) ενώ ανεβάζει το ποσοστό των αναποφάσιστων στο 14,9% από 13% τον Μάρτιο – κάτι που ενδεχομένως σημαίνει ότι υπάρχει σε ένα ποσοστό πολιτών αναμονή για τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού.

Έχει ενδιαφέρον ότι ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζει άνοδο δύο μονάδων και φτάνει στο 11% στην δυνητική ψήφο (πολύ πιθανόν να τον ψηφίσω), αλλά οι αυθόρμητες αναφορές για αυτόν στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία είναι κατά 4 μονάδες λιγότερες, ενώ η διαφορά φτάνει στις 6 μονάδες για την Μαρία Καρυστιανού.

Πολύ μεγάλη αποδοχή έχει ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με το 78% να δηλώνει ότι «η συμμετοχή ωφελεί τη χώρα». Παράλληλα, το σημαντικότερο πρόβλημα παραμένει η ακρίβεια και η Οικονομία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

