Οι ΗΠΑ δεν έχουν πληρώσει ακόμη όσα οφείλουν στον ΠΟΥ για να αποχωρήσουν από αυτόν, λέει ο επικεφαλής του

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αποκάλυψε σήμερα ότι οι ΗΠΑ ακόμη δεν έχουν πληρώσει τη συνεισφορά τους, όρος αναγκαίος ώστε να αποχωρήσουν από αυτήν τη υπηρεσία του ΟΗΕ.

Λίγες ώρες αφού επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε ένα διάταγμα για την αποχώρηση των ΗΠΑ από τον ΠΟΥ. Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, η χώρα έχει πλέον αποχωρήσει από τις 22 Ιανουαρίου φέτος.

Ωστόσο, για να αποχωρήσει μια χώρα οι προϋποθέσεις είναι δύο: η πρώτη, να προαναγγείλει την πρόθεσή της έναν χρόνο νωρίτερα –όρος που τηρήθηκε– και η δεύτερη, να πληρώσει όσα οφείλει, υπενθύμισε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Γενεύη. «Ελπίζουμε επομένως ότι θα συμμορφωθούν, αλλά δεν έχουμε λάβει τίποτα ακόμη», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ οφείλουν 260 εκατομμύρια δολάρια για τα έτη 2024-25, σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ. Τον περασμένο Ιανουάριο, ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατηγόρησαν τον ΠΟΥ για «σοβαρή ανεπάρκεια» κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19 και ισχυρίστηκαν ότι ο Οργανισμός έδρασε κατ’ επανάληψη «εναντίον των συμφερόντων των ΗΠΑ». Πριν από έναν χρόνο, ο Κένεντι ισχυρίστηκε ότι ο ΠΟΥ ενεργεί επηρεασμένος από την Κίνα, την ιδεολογία του κοινωνικού φύλου και τη φαρμακευτική βιομηχανία.

Η αποχώρηση των ΗΠΑ θα συζητηθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, που θα διεξαχθεί στη Γενεύη μεταξύ 18-23 Μαΐου. Οι ΗΠΑ ήταν ο βασικός δωρητής του ΠΟΥ και πολλές άλλες χώρες μείωσαν επίσης τη στήριξη που παρέχουν στον Οργανισμό, ο οποίος αναγκάστηκε να αναθεωρήσει τον διετή προϋπολογισμό του (2026-27) από τα 5,3 δισεκ. δολάρια στα 4,2 δισεκ. και να αναδιοργανώσει τις δράσεις του. Προχώρησε επίσης σε περίπου 1.300 απολύσεις σε όλον τον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ελβετία ΠΟΥ

