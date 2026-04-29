Τραγωδία στη Ρωσία: Εκατοντάδες τσιουάουα κάηκαν σε εκτροφείο

Περίπου 200 σκύλοι σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκατάσταση αναπαραγωγής στη δυτική ρωσική πόλη Νίζνι Νόβγκοροντ, μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Τα ζώα πιστεύεται ότι ήταν σκυλιά τσιουάουα, τόνισαν εκτροφείς που επικαλέστηκαν αναφορές από την πόλη.

Ένα κτίριο τυλίχτηκε στις φλόγες, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης σε μια ανάρτηση στο VKontakte, το ρωσικό αντίστοιχο του Facebook. Ανήρτησαν φωτογραφίες ενός καμένου πλινθόκτιστου κτιρίου, του οποίου η οροφή είχε καταρρεύσει.

Δεν έχει καταστεί σαφές τι προκάλεσε την πυρκαγιά.

Πηγή: newsbeast.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 16 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Λονδίνο: Δύο Εβραίοι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι – Συνελήφθη ο δράστης – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πώς θα λειτουργεί το μετρό μετά τον Ιούνιο – Οι τροποποιήσεις στα δρομολόγια

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Στέλιος Χανταμπάκης: Δεν είχα στο μυαλό μου ποτέ να δεσμευτώ στο εξωτερικό με μια δουλειά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 9% διαμορφώθηκε η ανεργία τον Μάρτιο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Απεργία σήμερα στον ΕΦΚΑ και στάση εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων στον απόηχο των χθεσινών επιθέσεων