Θεσσαλονίκη: Σταθερό τιμολόγιο νερού με τέλος αποχέτευσης 1 ευρώ/μήνα προτείνει η ΕΥΑΘ

Τη διατήρηση του οικιακού τιμολογίου σταθερού, με μια μικρή επιβάρυνση μέσω της εισαγωγής τέλους αποχέτευσης ύψους ενός ευρώ τον μήνα, πρότεινε η ΕΥΑΘ ΑΕ, σε μια κρίσιμη συγκυρία για το μέλλον της τιμολογιακής πολιτικής του νερού, με την τελική απόφαση να βρίσκεται πλέον στα χέρια της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων.

Αυτό επισήμαναν ο πρόεδρος της εταιρείας, Άγις Παπαδόπουλος, και ο διευθύνων σύμβουλος, Άνθιμος Αμανατίδης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ που έγινε στο πλαίσιο της σημερινής παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ για το 2025.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Παπαδόπουλος, η πρόταση της ΕΥΑΘ κινείται σε «οριακά κοινωνικά ανεκτά επίπεδα», καθώς η συνολική επιβάρυνση για τα νοικοκυριά δεν ξεπερνά το 1%, ενώ διευκρίνισε ότι η εταιρεία εισηγείται αλλά δεν αποφασίζει, με τον τελικό λόγο να ανήκει στη ρυθμιστική αρχή.

Στο ίδιο πλαίσιο, η διοίκηση της ΕΥΑΘ έκανε λόγο για ένα νέο μοντέλο τιμολόγησης που διαφοροποιεί σημαντικά επαγγελματικές και δημόσιες χρήσεις, με τα βιομηχανικά και επαγγελματικά τιμολόγια να κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την ΕΥΔΑΠ, καθώς το νερό σε αυτές τις περιπτώσεις αντιμετωπίζεται περισσότερο ως παραγωγική πρώτη ύλη.

Αντίστοιχα, για δημόσιους φορείς όπως σχολεία και χώρους πρασίνου προτείνεται επίσης μειωμένη τιμολόγηση, με τα στελέχη της εταιρείας να τονίζουν παράλληλα την ανάγκη περιορισμού της σπατάλης πόσιμου νερού, ειδικά στην άρδευση πάρκων.

Επισημάνθηκε ότι η εφαρμογή της νέας τιμολογιακής πολιτικής δεν θα είναι άμεση, καθώς θα απαιτηθεί μεταβατικό διάστημα κάποιων μηνών μετά την έγκριση της ΡΑΑΕΥ, προκειμένου να ενσωματωθούν οι τελικές παρατηρήσεις και να διαμορφωθεί το οριστικό πλαίσιο λειτουργίας.

Το τι μέλλει γενέσθαι, όπως υπογραμμίστηκε, θα κριθεί πλέον από τη ρυθμιστική αρχή, η οποία καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στο κόστος, την κοινωνική πολιτική και τη βιωσιμότητα ενός νέου μοντέλου διαχείρισης του νερού, που αφορά όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη, αλλά και ευρύτερες περιοχές.

Πιέσεις από την αγορά και αβεβαιότητα κόστους

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τις παρενέργειες που δημιουργεί στην αγορά κατασκευών η γεωπολιτική αστάθεια, ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ ΑΕ ανέφερε ότι ο κλάδος των έργων υποδομής βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική συγκυρία. Όπως σημείωσε, παρατηρούνται έντονες διακυμάνσεις στις τιμές των πρώτων υλών, καθώς και σημαντικά περιορισμένοι χρόνοι ισχύος των προσφορών από τους προμηθευτές, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τόσο τον προγραμματισμό, όσο και το συνολικό κόστος των έργων.

Ειδικότερα, τους τελευταίους μήνες το ζήτημα έχει ενταθεί, κυρίως όσον αφορά τις τιμές των βασικών υλικών και εξαρτημάτων των συστημάτων. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, προμηθευτές μεγάλων συστημάτων, όπως αλουμινίου και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, δίνουν πλέον προσφορές με χρονική ισχύ μόλις επτά ημερών, όταν στο παρελθόν η αντίστοιχη διάρκεια έφτανε ακόμη και τις σαράντα ημέρες.

«Ο κανόνας πλέον είναι 7 ημέρες», τόνισε, επισημαίνοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις οι προμηθευτές θέτουν πολύ αυστηρούς όρους, τύπου “take it or leave it”, χωρίς δυνατότητα διαπραγμάτευσης ή διατήρησης της τιμής μετά το σύντομο αυτό χρονικό διάστημα. Αυτό, όπως εξήγησε, σημαίνει ότι αν δεν γίνει άμεση αποδοχή της προσφοράς, η τιμή παύει να ισχύει και δεν διασφαλίζεται καμία σταθερότητα για το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η αστάθεια και η αβεβαιότητα διαχέεται σε όλη την αλυσίδα υλοποίησης των έργων, δημιουργώντας σημαντικές δυσκολίες τόσο στον τεχνικό όσο και στον οικονομικό σχεδιασμό. Οι συνεχείς μεταβολές των τιμών καθιστούν δύσκολη την εκτίμηση του τελικού κόστους, ενώ παράλληλα επηρεάζουν τον προγραμματισμό και την ομαλή εξέλιξη των έργων.

Παρά τις δυσκολίες, όπως υπογράμμισε ο κ. Παπαδόπουλος η εταιρεία προσπαθεί να προχωρά στην υλοποίηση των έργων στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τηρώντας πάντα το πλαίσιο που προβλέπει η νομοθεσία και τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς. Ωστόσο, δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο τόσο για τον κατασκευαστικό κλάδο, όσο και για τον κλάδο των μηχανολογικών συστημάτων, όπου η αβεβαιότητα στις τιμές και η αστάθεια στην εφοδιαστική αλυσίδα αποτελούν πλέον βασικές προκλήσεις.

Σε ανοδική τροχιά παραμένουν τα οικονομικά αποτελέσματα

Σε σταθερά ανοδική τροχιά κινήθηκαν και το 2025 τα οικονομικά αποτελέσματα της ΕΥΑΘ ΑΕ, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία της εταιρείας ύδρευσης και αποχέτευσης. Στο πλαίσιο αυτό, το διοικητικό συμβούλιο αναμένεται να προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για τις 16 Ιουλίου, τη διανομή αυξημένου μερίσματος ύψους 0,0746 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 0,0550 ευρώ/μετοχή το 2024, ενισχύοντας περαιτέρω την απόδοση προς τους επενδυτές.

Την ίδια στιγμή, η εισηγμένη εταιρεία «τρέχει» ένα εκτεταμένο επενδυτικό πλάνο ύψους 359 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2025–2029, δίνοντας έμφαση στον εκσυγχρονισμό των υποδομών και τη βελτίωση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.

Άλμα κερδοφορίας και αύξηση εσόδων

Συγκεκριμένα, τα έσοδα της εταιρείας διαμορφώθηκαν το 2025 στα 87,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω της κύριας δραστηριότητας αλλά και της αναγνώρισης του προτύπου ΕΔΔΠΧΑ 12 (IFRS 12). Την ίδια ώρα, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) κατέγραψαν σημαντική άνοδο κατά 27,3%, φτάνοντας τα 16,1 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 12,6 εκατ. ευρώ το 2024, εξέλιξη που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 4,2 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν και τα κέρδη προ φόρων, τα οποία ανήλθαν σε 10,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 23,1%, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 0,21 ευρώ, από 0,16 ευρώ την προηγούμενη χρονιά, ενισχύοντας περαιτέρω την αξία για τους μετόχους.

Ιδιαίτερα ισχυρή παραμένει και η χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας, με τα ταμειακά διαθέσιμα να φτάνουν τα 48,8 εκατ. ευρώ και μηδενικό δανεισμό.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΥΑΘ ΑΕ, Άγις Παπαδόπουλος, υπογράμμισε ότι η αύξηση των εσόδων και η αποτελεσματική διαχείριση του κόστους, με έμφαση στον περιορισμό των ενεργειακών δαπανών, οδήγησαν σε σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας.

Παράλληλα, στάθηκε στην πρόοδο που καταγράφει η εταιρεία στο πεδίο της βιωσιμότητας, επισημαίνοντας τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 47% και της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 21,5%, ενώ το 80% των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτεται πλέον από πράσινες πηγές. Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι η διάκριση που έλαβε η εταιρεία για την πολυμορφία και τη συμπερίληψη στο διοικητικό συμβούλιο επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της εταιρικής διακυβέρνησης.

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ ΑΕ, Άνθιμος Αμανατίδης, σημείωσε ότι το 2025 αποτέλεσε έτος σταθερής προόδου για την εταιρεία, με αύξηση των εσόδων κατά 2,4% στα 87,5 εκατ. ευρώ και σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας, συνοδευόμενη από βελτίωση των βασικών δεικτών απόδοσης.

Αναφέρθηκε επίσης ότι το μακροπρόθεσμο επενδυτικό πρόγραμμα εξελίσσεται σύμφωνα με τον σχεδιασμό, με τις συνολικές επενδύσεις για το 2025 να ανέρχονται σε 21,7 εκατ. ευρώ, ενώ μέσω των συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPA) επιτεύχθηκε μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 21,5%, γεγονός που ενίσχυσε περαιτέρω την κερδοφορία.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εταιρεία προώθησε συστηματικά την ατζέντα της βιώσιμης ανάπτυξης, εισάγοντας τη διαδικασία της διπλής σημαντικότητας και συνεχίζοντας στοχευμένες δράσεις σε περιβάλλον, ανθρώπινο δυναμικό και διακυβέρνηση, ενώ έλαβε και αναγνώριση για την καινοτομία και την έρευνα (R&D).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ