Επικοινωνία Πούτιν – Τραμπ: Προσωρινή εκεχειρία στην Ουκρανία προτείνει ο Ρώσος πρόεδρος

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία την Τετάρτη (29/4), κατά την οποία συζήτησαν για το Ιράν και την Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Reuters, αξιωματούχος του Κρεμλίονου είπε ότι ο Ρώσος ηγέτης ”παρουσίασε ιδέες για την επίλυση της σύγκρουσης σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και πρότεινε προσωρινή εκεχειρία στην Ουκρανία για να σηματοδοτήσει την επέτειο του τέλους του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου τον επόμενο μήνα”