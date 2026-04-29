Ηλεία: 13χρονος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο – Το ηλεκτρικό πατίνι του συγκρούστηκε με ΙΧ

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στα Μακρίσια Ηλείας, με έναν 13χρονο να τραυματίζεται βαριά έπειτα από σύγκρουση σε αυτοκίνητο ενώ κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, το τροχαίο συνέβη στο κέντρο του χωριού, όταν -υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- ο ανήλικος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του παιδιού. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.